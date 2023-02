Generalprobe geglückt: Erster Fire-up des AlphaTauri AT04

Audio-Player laden

In den Werken der Formel-1-Teams laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dazu gehört auch der sogenannte "Fire-up", also das erste Anlassen des neuen Motors. AlphaTauri hat diesen Moment nun auf Social Media geteilt.

Das Team aus Faenza veröffentlichte am Mittwochabend ein Video vom Fire-up des Honda-Aggregats, das im neuen AT04 steckt. Dessen Lackierung wird bei einer Veranstaltung in New York am 11. Februar enthüllt werden. Das neue Auto kommt dann drei Tage später beim Shakedown in Misano zum Einsatz.

AlphaTauri ist nach Mercedes, McLaren, Alpine und Williams bereits das fünfte Team, das seinen Motor vor Beginn der Saison 2023 zum ersten Mal aufheulen lassen hat.

Nach einem enttäuschenden Jahr 2022, in dem AlphaTauri nur den vorletzten Platz der Konstrukteurswertung belegte, will das Team sich im Mittelfeld wieder nach vorn kämpfen und mit dem AT04 deutlich näher an McLaren und Alpine heranrücken.

Neben Yuki Tsunoda, der in seine dritte Saison mit AlphaTauri geht, verstärkt Nyck der Vries als Neuzugang die Mannschaft. Für den Niederländer wird es nach seinem Renndebüt in Monza 2022 das erste Jahr in der Formel 1. Er übernimmt das Cockpit von Pierre Gasly, der 2023 für Alpine ins Lenkrad greifen wird.

In Monza ersetzte de Vries den verletzten Alex Albon bei Williams und beeindruckte mit Platz neun so sehr, dass er sich den Platz bei AlphaTauri sichern konnte. Bei den Testfahrten Ende 2022 in Abu Dhabi hatte er bereits die Gelegenheit, den AT03 zu fahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.