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George Russell bleibt in Monaco liegen, Fans scherzen über Fluch

George Russell wurde in Monaco von einer Panne seines Fiat Jolly ausgebremst - In den sozialen Medien reagierten Fans mit zahlreichen Scherzen

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
George Russell bleibt in Monaco liegen, Fans scherzen über Fluch

George Russell auf der Suche nach einer Glückssträhne

Foto: LAT Images

Mercedes-Fahrer George Russell musste in dieser Saison bislang bereits einige Rückschläge auf der Strecke hinnehmen. In Monaco setzt sich die Pechsträhne zumindest abseits der Rennstrecke fort, als sein klassischer Fiat Jolly auf den Straßen von Monte Carlo liegen blieb.

Der Brite wurde gemeinsam mit seiner Partnerin Carmen Montero Mundt dabei gesehen, wie er das historische Fahrzeug schob. Aufnahmen der Szene verbreiteten sich anschließend schnell in den sozialen Medien, wo zahlreiche Fans auf den Vorfall reagierten und dabei scherzhaft Bezug auf die bisherige Saison von Russell nahmen.

Fans nehmen die Panne mit Humor

Ein Nutzer kommentiert auf Reddit: "Wer auch immer von Kimi dafür bezahlt wurde, George vom Gewinn der Meisterschaft abzuhalten, nimmt seinen Job sehr ernst."

Ein anderer schreibt: "Georgie kann einfach keine Pause bekommen." Ein weiterer Nutzer postet: "Ich weiß, dass Kimi dahintersteckt, ich kann es nur nicht beweisen."

Auch folgender Kommentar war zu lesen: "George ist die Art von Typ, der sein Pech in einem anderen Auto aufbraucht, damit sie am Rennwochenende wieder Glück hat. Leclerc Style." Zu den weiteren Reaktionen gehörte ebenso diese Aussage: "Diese Panne einfach jetzt hinter sich bringen. Das Wochenende wird schon gut werden. Alles wird gut werden."

Rückschläge nach starkem Saisonauftakt

Russell war stark in die Formel-1-Saison 2026 gestartet und hatte sowohl den Großen Preis von Australien als auch das Sprintrennen in China gewonnen. Seitdem wird seine Saison jedoch von verschiedenen Rückschlägen begleitet:

In China wurde sein Qualifying von mehreren technischen Problemen beeinträchtigt. In Japan wurde seine Rennstrategie erschwert, nachdem er kurz vor einer Safety-Car-Phase an die Box gekommen war. Beim Großen Preis von Kanada musste er aufgrund der Überhitzung der Batterie in Führung-liegend aufgeben und das Rennen vorzeitig beenden.

Antonelli hingegen gewann sämtliche "Pannen-Grand-Prix" von Russell. Der 19-jährige Italiener siegte in China, Japan, Miami und zuletzt auch in Kanada. Damit liegt Russell vor dem Großen Preis von Monaco in der Fahrerwertung 43 Punkte auf Platz zwei hinter Antonelli.

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