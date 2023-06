George Russell: Dass die Fahrer das Auto entwickeln, ist Unsinn

Mit dem jüngsten Update des W14 und der Abkehr vom Zeropod-Konzept hat Mercedes augenscheinlich Fortschritte gemacht, wie das erste Doppelpodium beim Grand Prix von Spanien am vergangenen Wochenende unterstreicht.

Sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton schwärmten von dem überarbeiteten Auto und lobten in dem Zusammenhang auch Testfahrer Mick Schumacher, der in der Nacht auf Samstag noch im Simulator saß, um Set-ups auszuprobieren.

Vor allem aber sprachen die Piloten und Mercedes-Teamchef Toto Wolff über die harte Arbeit der Mitarbeiter in Brackley und Brixworth, die den Kurswechsel in die Tat umsetzten. Denn ein Fahrer kann noch so viele Kommentare und Ideen abgeben. Am Ende sind es die Ingenieure, die sie zum Leben erwecken, weiß Russell.

"Sicher, bei jedem Rennen und bei jeder Fahrt auf der Strecke geben wir unser Feedback und sagen, was wir vom Auto brauchen und was verbessert werden muss", erklärt der Brite.

"Jeder Fahrer arbeitet auch mehr oder weniger im Simulator. Das ist ein wirklich nützliches Werkzeug, um diese Autos zu entwickeln. Und ich versuche, so viel wie möglich in den Simulator zu investieren, um in dieser Hinsicht zu helfen."

"Aber letzten Endes liegt es an den klugen und intelligenten Designern und Ingenieuren, die Ergebnisse zu liefern, und zwar in der Richtung, die Lewis und ich und die Hauptingenieure vorgegeben haben, indem wir sagen, was wir brauchen."

Das oft zitierte Bild vom Fahrer, der das Auto entwickelt, ist aus Russells Sicht deshalb überzeichnet. "Ich denke, die Vorstellung, dass die Fahrer das Schlüsselinstrument für die Entwicklung und den Erfolg oder Misserfolg eines Autos sind, ist wahrscheinlich nicht unbedingt richtig", sagt der Mercedes-Pilot.

"Die Ingenieure und Aerodynamiker bekommen in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht genug Anerkennung", mahnt der Brite, "denn sie sind die Genialität hinter dem Job."

