George Russell: "Die zwei Siege sind für uns schon ein großer Erfolg"

Nach zwei Siegen in Serie landete das Mercedes-Team zuletzt in Budapest zwar nicht auf dem harten Boden der Tatsachen, musste aber mit Platz drei für Lewis Hamilton doch deutlich kleinere Brötchen backen: Bei Teamkollege George Russell waren alle Chancen auf ein gutes Ergebnis indes schon mit seinem Q1-Aus am Samstag verloren.

Doch vor dem nächsten Auftritt der Formel 1 in Spa, gleichzeitig dem letzten Rennen vor der Sommerpause, schöpft der Brite wieder größere Hoffnung auf ein stärkeres Abschneiden der Silberpfeile. Grund: Das Wetter in den Ardennen ist mit der Hitze in der Puszta nicht zu vergleichen ...

"Ich denke, Budapest hat bestätigt, was wir schon vor dem Wochenende wussten: Dass wir bei kühleren Bedingungen viel besser zu performen scheinen als bei heißeren Rennen. Vor Spa hängt nun etwas Regen in den Vorhersagen", freut sich Russell, und weist zudem darauf hin: "Wir haben einige Upgrades, was es aufregend macht, ob wir damit den nächsten Schritt machen können, nachdem was wir in Kanada gebracht haben."

Dort verliehen die neuen Teile den Silberpfeilen neuen Schwung - und führte sie in der Folge zu Siegen in Spielberg und Silverstone. Eine ganz wichtige Bestätigung für das Team, wie Russell findet: "Manchmal fühlte es sich in diesen letzten zweieinhalb Jahren so an, dass wir uns fragen mussten, ob wir jemals die Belohnung für die harte Arbeit und den Einsatz bekommen", verrät der Brite.

"Aufregende Zeiten" für Mercedes - und die Formel 1

"Das Team hat so viel geopfert, um zu versuchen, es rumzudrehen und Mercedes wieder an die Spitze zu bringen. Der Fakt, dass wir jetzt die zwei Siege geholt haben, ist für uns schon ein großer Erfolg - vor allem, wenn man sieht, wo wir in Bahrain (zu Saisonbeginn) angefangen haben", lobt Russell seine Mannschaft.

Ebenso beim vergleichenden Blick zur Konkurrenz, der zeige, dass nicht immer alles glatt laufe: "Wenn man sieht, was andere Teams für Probleme haben, Upgrades ans Auto zu bringen, die dann vielleicht nicht ganz so funktionieren, wie sie erwarten", sagt Russell: "Wir haben das Gefühl, dass wir auf einem sehr richtigen Weg sind, und wollen das letzte Rennen vor der Sommerpause mit einem Highlight abschließen."

Für die zweite Saisonhälfte sei die Stimmung im Team aufgrund der jüngsten Ergebnisse natürlich durchwegs positiv: "Für uns sind es aufregende Zeiten, für den Sport aber auch", erklärt der Brite in Bezug auf die zuletzt gebotene Abwechslung an der Spitze: "Wir wollen den McLarens und Red Bulls wieder einen Kampf liefern. Ich denke, darum geht es in der Formel 1."