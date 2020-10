George Russell: "Doppelsieg" muss Williams' Ziel am Nürburgring sein

Williams ist das klare Schlusslicht in der Formel-1-Saison 2020. Das belegt auch ein Blick auf den aktuellen WM-Gesamtstand vor dem Eifel-Grand-Prix auf dem Nürburgring (Formel 1 2020 im Liveticker verfolgen!). Doch George Russell hat Großes vor. In der Pressekonferenz vor dem elften Saisonrennen sagte er: "Ich glaube, wir dürfen Kurs nehmen auf einen Doppelsieg. Das muss der Plan sein!"

Natürlich war diese Äußerung von Russell nicht ganz ernst gemeint. Allerdings hofft Williams aufgrund der durchwachsenen Wetterprognose für das Wochenende durchaus auf die Chance, erstmals in diesem Jahr in die Punkte zu fahren.

"Bei dem angekündigten Wetter kann alles passieren", meint Russell-Teamkollege Nicholas Latifi. "Auf dem Papier sollte uns der Nürburgring im Trockenen besser liegen als zum Beispiel Sotschi. Und falls es Mischbedingungen gibt: Hoffentlich können wir davon profitieren, wenn es etwas drunter und drüber geht. Aber so oder so, es wird schwierig."

Russell plädiert für Geduld mit Williams

Für Williams müsse es darum gehen, die Samstagsform auch am Sonntag abzurufen, so erklärt Russell. "In den vergangenen Rennen haben wir mehr Fokus auf die Leistung am Sonntag gelegt. Da holen wir jetzt alles aus dem Auto heraus. Denn je mehr Rennen wir bestreiten, umso besser verstehen wir das Auto."

Es brauche aber weiter "Geduld", meint der Mercedes-Junior. "Unsere Zeit wird kommen. Wir müssen einfach sicherstellen, am Feld dran zu sein. Und das tun wir mit unseren Qualifying-Leistungen."

Tatsächlich sticht Russell hier seinen Williams-Kollegen Latifi deutlich aus: Im direkten Duell steht es nach zehn Rennen 10:0 für Russell, dessen Vorsprung oftmals gewaltig ist. Und: Sowohl im Nassen in Spielberg als auch im Trockenen in Budapest hat er bereits P12 erzielt. Besser klassiert im Qualifying war Williams in der Saison 2020 noch nicht.

Mit P11 in Spielberg, Monza (beide Latifi) und Mugello (Russell) hat Williams bereits drei Mal an WM-Punkten geschnuppert.

