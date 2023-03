George Russell: Dschidda war "Schritt in die richtige Richtung"

Audio-Player laden

Zwar ist Mercedes noch weit von der Form der dominanten Jahre 2014 bis 2021 entfernt, beim Grand Prix von Saudi-Arabien konnte das Team jedoch einen Fortschritt verbuchen, nachdem die neue Formel-1-Saison 2023 in Bahrain schwierig begonnen hatte.

In Dschidda reihten sich George Russell und Lewis Hamilton auf den Plätzen 4 und 5 hinter Red Bull und Fernando Alonso im Aston Martin ein, womit Mercedes die drittstärkste Kraft war. Im Qualifying liegt man zwar noch hinter Ferrari, aber was die Rennpace angeht, so ist Mercedes im Vorteil.

"Wir haben definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht", bilanziert Russell nach dem Rennen. "Ich denke, dass wir vor allem das Potenzial des Autos voll ausschöpfen müssen. Wir hatten schon ein wirklich starkes Qualifying, was sehr erfreulich war und ich habe mich sehr gefreut, auf P4 ins Ziel zu kommen, denn ich hatte das Gefühl, dass das das Maximum war."

"Das Auto fühlte sich gut an, aber wir wissen, dass wir in den kommenden Rennen noch etwas steigern müssen", fügt Russell hinzu. Sein Rennen in Saudi-Arabien hat sich zumeist an dem Drama um Fernando Alonsos Zeitstrafen gerichtet.

Russell: Alonso-Wirwarr "sehr chaotisch für uns"

Nachdem der Spanier falsch in seiner Startbox stand, wurde ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe auferlegt, die er während des ersten Stopps jedoch absaß. Als gegen Ende des Rennens über den ordnungsgemäßen Ablauf der Strafe diskutiert wurde, forderte Mercedes Russell auf, mehr zu pushen, um innerhalb eines Fünf-Sekunden-Fensters zu bleiben.

"Es war sehr chaotisch für uns, denn ich wusste, dass er fünf Sekunden für die falsche Positionierung innerhalb seines Startplatzes bekam", sagt Russell. "Mir war aber nicht klar, dass er diese während seines Boxenstopps im Safety-Car abgesessen hatte."

"Erst in den letzten fünf Runden erfuhr ich dann, dass er eine Strafe bekommen würde. Daraufhin habe ich wie ein Verrückter gepusht und versucht, die Lücke zu schließen. Aber um ehrlich zu sein, denke ich, dass Fernando und Aston einfach die Pace in der Tasche hatten, und sie sehen im Moment wirklich solide aus."

Russell erwartet ähnliche Hackordnung in Australien

Am Ende des Rennens lag Alonso zwar mehr als 5 Sekunden vor dem Mercedes-Piloten, doch nach dem Rennen kassierte der Spanier zunächst eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, womit Russell die Trophäe für den dritten Platz erbte. Allerdings folgte einige Stunden später die Rolle rückwärts und Russell war sein Podium wieder los.

Für das kommende Rennen in Australien erwartet der Brite jedoch ein ähnliches Kräfteverhältnis wie in Saudi-Arabien, nachdem der Albert Park Circuit nach dem Umbau 2022 ebenfalls zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke geworden ist.

"Ich denke, in Melbourne wird es ähnlich sein", sagt er. "Der Asphalt in Melbourne ist sehr ähnlich wie der hier und es gibt einige schnelle und flüssige Kurven. Ich würde also sagen, dass die Reihenfolge, die wir dieses Wochenende gesehen haben, sehr ähnlich sein wird."

"Aber wie wir im Qualifying gesehen haben, liegen zwischen drei, vier oder fünf Autos vielleicht nur zwei Zehntel. Also werden sie in Melbourne wahrscheinlich ähnlich sein."

