George Russell: Hamilton und ich haben ähnlichen Fahrstil

Wie gut passen Lewis Hamilton und George Russell bei Mercedes zueinander? Nach fünf Jahren an der Seite von Valtteri Bottas bekommt Hamilton mit Landsmann Russell eine neue Herausforderung an seine Seite. Hamilton hatte seinem neuen Teamkollegen zuletzt bereits Rosen gestreut und gesagt, dass dieser "wie die Faust aufs Auge" zu Mercedes passe.

"Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten. Und ich hoffe, dass unsere beiden Fahrstile nicht zu unterschiedlich sind", hatte Hamilton gesagt.

Doch die Angst kann Russell ihm nehmen: "Ich denke, dass sie ziemlich ähnlich sind", meint der Neuling im Team. "Aber das wird die Zeit zeigen." Gleichzeitig weiß Russell aber eigentlich nicht wirklich, wie sein Fahrstil überhaupt aussieht. Zumindest kann er auf diese Frage keine zufriedenstellende Antwort finden.

"Es ist die Wahrheit, wenn ich sage, dass ich es gar nicht wirklich weiß, denn ich möchte mich an eine Situation anpassen können", sagt Russell. "Ich würde aber nicht sagen, dass ich besonders sanft fahre. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht sagen, dass ich sehr aggressiv bin", so der Engländer.

Trotzdem kann er sagen: "Nach dem, was ich gesehen habe, denke ich, dass wir eine ähnliche Fahrweise haben, bei der wir immer versuchen, das Limit des Reifens zu finden, aber nicht oft versuchen, über das Limit zu gehen", so Russell. "Und wir sind generell ziemlich sanft in unserem Ansatz."

"Ich denke, wir werden in einem ähnlichen Boot sitzen. Und ich habe keine Zweifel, dass wir gut miteinander arbeiten werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.