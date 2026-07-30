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George Russell hofft: Noch so viele Rennen wie möglich in dieser Saison

Nicht nur aus WM-taktischen Gründen würde George Russell gerne noch so viele Rennen wie möglich in dieser Saison fahren: Für ihn kann der Kalender ruhig voll sein

Norman Fischer Stuart Codling
Veröffentlicht:
George Russell hofft: Noch so viele Rennen wie möglich in dieser Saison

George Russell will in diesem Jahr so viele Rennen wie möglich haben

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Noch steht nicht fest, wie viele Rennen in diesem Jahr noch gefahren werden können. Zwar hat die Formel 1 auf den Ausfall der beiden Nahost-Rennen von Bahrain und Saudi-Arabien im April mit einem zusätzlichen Rennen zwischen Baku und Singapur in Malaysia reagiert, über den beiden finalen Rennen in Katar und Abu Dhabi schweben aber noch Fragezeichen.

Damit hat auch der WM-Kampf eine weitere Unbekannte. Sollten Rennen ausfallen, wäre das eventuell gut für Spitzenreiter Kimi Antonelli, weil seine Konkurrenten weniger Möglichkeiten zum Aufholen haben. Sollte er aber in der zweiten Saisonhälfte noch überholt werden, dürfte er sich über jedes zusätzliche Rennen freuen.

In der Situation befindet sich derzeit sein Teamkollege George Russell, der bei 59 Punkten Rückstand wohl hoffen muss, dass noch so viele Rennen wie möglich ausgetragen werden. "Ich hätte sehr gerne eine Saison mit 24 Rennen und so viele Rennen wie möglich von jetzt an bis zum Ende der Saison", sagt er.

Er betont jedoch dabei: "Das würde sich auch nicht ändern, egal ob ich in Führung läge, Zweiter, Dritter oder Vierter wäre."

Denn Russell würde am liebsten an jedem Wochenende ein Rennen fahren, wenn er könnte. Für ihn könnte der Kalender damit so groß wie nur irgendwie möglich sein. "Ich will einfach nur Rennen fahren. Ich liebe den Rennsport. Ich liebe den Kampf", sagt der Mercedes-Pilot.

Die Ungewissheit darüber, wie viele Rennen in dieser Saison noch gefahren werden, "ändert ehrlich gesagt überhaupt nichts". Das dürfte eher ein Fall für die Teams und Strategen sein, die mit Motorenteilen haushalten müssen und schauen, wo sie mögliche Strafen für das Überschreiten von Motorenelementen ziehen wollen.

Sollte die Formel 1 nicht in Katar und Abu Dhabi fahren können, dann wird die Saison 2026 in Europa enden, wie Formel-1-Boss Stefano Domenicali verraten hat. Doch ob beide Rennen ersetzt werden würden und welche Strecken einspringen würden, das ließ der Italiener noch offen.

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