George Russell: Ich weiß, dass Lewis Hamilton der Beste ist!

George Russell hat seinen im kommenden Jahr möglicherweise neuen Teamkollegen Lewis Hamilton geadelt. "Ich glaube wirklich, dass Lewis der beste Fahrer im Feld ist. Denn ich war Teil des Mercedes-Teams, ich weiß, was er tut", sagt Mercedes-Junior Russell.

Das Argument, Hamilton sei nur so erfolgreich aufgrund seines überlegenen Materials, lässt er nicht gelten. "Die besten Fahrer bekommen oft auch die besten Cockpits. Das nimmt nichts von Lewis weg. Und auch wenn jedes Auto exakt gleich wäre, würde er um den WM-Titel kämpfen. Daran besteht kein Zweifel", stellt er klar.

Russell gilt weiterhin als heißer Kandidat für das Cockpit neben Hamilton für die kommende Saison. Noch während der Sommerpause wollen Teamchef Toto Wolff und die anderen Entscheider im Team ihre Wahl treffen, ob Russell den derzeitigen Stammpiloten Valtteri Bottas ersetzen wird.

Russell kam in der vergangenen Saison bereits in den Genuss, den Mercedes fahren zu dürfen. Beim zweiten Rennen in Bahrain 2020 vertrat er den an COVID-19 erkrankten Hamilton und fuhr lange um den Sieg, ehe ihm ein verpatzter Boxenstopp alle Chancen raubte und er nur Neunter wurde.

Beim vergangenen Ungarn-Grand-Prix 2021 fuhr Russell dann endlich auch seine ersten Punkte für Williams ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.