George Russell: Lewis Hamilton und ich haben einen ähnlichen Fahrstil

Seit 2022 sind George Russell und Lewis Hamilton Teamkollegen in der Formel 1. Im ersten Jahr schlug der Youngster den siebenfachen Weltmeister. Während Russell mit einem Sieg und acht Podestplätzen Vierter wurde, landete Hamilton nur auf dem achten Gesamtrang - der Brite blieb ohne Sieg. Doch wie ähnlich sind sich der Rekordfahrer und das junge Talent im Auto?

Russell hat dazu eine klare Meinung: "Ich denke, Lewis und ich haben sehr ähnliche Fahrstile. Wir haben alle unsere Eigenheiten, aber das Gute ist, dass wir versucht haben, eine Reihe von Set-up-Optionen zu entwickeln. Das hat der Entwicklung des Autos nicht geschadet, denn wir können verschiedene Fahrzeugabstimmungen nutzen, aber wir gehen in der Entwicklung den gleichen Weg."

Deshalb sei es für Mercedes von Vorteil, zwei Fahrer mit ähnlichen Anforderungen an das Auto im Team zu haben. "Das Set-up ist nur das Sahnehäubchen", sagt der 25-Jährige. "Die Basis und der Fokus liegen auf der Mechanik und der Aerodynamik des Autos. Am Rennwochenende geht es dann um die Feinabstimmung des eigenen Fahrzeugs."

Nachdem Mercedes in der Formel-1-Saison 2022 Probleme hatte, mit Red Bull und Ferrari mitzuhalten, hätten die Ingenieure des Teams die Daten akribisch analysiert, um möglichst viel aus den Fehlern zu lernen, so Russell. Der Brite erklärt: "Ich habe volles Vertrauen in mein Team und in die Art und Weise, wie es arbeitet. Ich denke, dass wir mit dem, was wir wissen, alles Mögliche getan haben.

Der Rennstall, der am 15. Februar 2023 seinen neuen W14 vorgestellt hat, basiert im Wesentlichen auf dem W13, obwohl dieses Modell einer der Gründe dafür war, dass die Serie von acht WM-Titeln in Folge gerissen ist. "Das Ergebnis ist ein Auto, das die unverwechselbare DNA seines Vorgängers beibehält und eine Kombination aus bemerkenswerten Änderungen einführt", heißt es von Mercedes.

