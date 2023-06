George Russell: Max Verstappen 2023 "weniger aggressiv"

Mercedes-Pilot George Russell glaubt, dass Max Verstappen in der Formel 1 aufgrund des Geschwindigkeitsvorteils von Red Bull 2023 "weniger aggressiv als jemals zuvor fährt".

Verstappen ist derzeit auf dem Weg zu seinem dritten Weltmeistertitel in Folge. Bei seinen Erfolgen im Jahr 2023 gab es bisher kaum Rad-an-Rad-Kämpfe, die seinen Erfolg im Jahr 2021 gegen Russells Teamkollegen Lewis Hamilton und seine frühen Kämpfe im Jahr 2022 gegen Charles Leclerc von Ferrari kennzeichneten.

Der Niederländer verteidigte sich zu Beginn des letzten Rennens in Barcelona lediglich am Start gegen Carlos Sainz, was jedoch keine Kontroverse auslöste, da Verstappen sein Auto ausreichend auf der Strecke hielt und Sainz der Meinung war, dass "er sich gut verteidigte, mich überholte und tat, was er tun musste".

An anderer Stelle im Jahr 2023 sorgte Verstappen für eine Überraschung, als er wütend auf eine kleine Berührung mit Russell zu Beginn des Sprints in Baku reagierte und den Briten während eines Gesprächs nach dem Rennen im Parc Ferme als "einen Dickkopf" bezeichnete.

All diese Entwicklungen folgen auf Verstappens Aussage Ende 2022, dass er und die anderen Fahrer der jüngeren Generation der Formel 1 sich "besser verstehen" und dass ein wahrgenommener Mangel an Verständnis mit Hamilton wahrscheinlich zu ihren wiederholten Zusammenstößen auf der Strecke seit Anfang 2021 beiträgt.

Russell wurde diese Frage vor dem Grand Prix von Spanien gestellt. Die Frage bezog sich auch auf seine Beziehungen zu anderen langjährigen Rivalen in der Formel 1, die sich über mehr als ein Jahrzehnt in den Nachwuchskategorien und nun an der Spitze des globalen Motorsports als Teil der jüngeren Generation, die Verstappen derzeit anführt, gebildet haben.

Russell: Gutes Miteinander hat Anteil am fairen Racing

"Ich denke, wir kennen uns alle ziemlich gut", antwortet Russell. "Wir kennen den Fahrstil des anderen, wir wissen, welche Risiken der andere eingeht. Ich bin 2011 zum ersten Mal gegen Max und Charles gefahren, und auch gegen Esteban [Ocon], um genau zu sein."

"Ich bin gegen diese Jungs gefahren, bevor ich gegen Alex [Albon] oder Lando [Norris] gefahren bin, was ein wenig interessant ist, wenn man die Unterschiede in der Nationalität bedenkt [da diese beiden und Russell alle in Großbritannien geboren sind und in diesem Land Motorsport an der Basis betreiben]."

"Aber ebenso wie Alex und Lando sind wir mit dem Kartsport aufgewachsen und haben andere Rennen beobachtet. Ich habe also immer zugeschaut, wenn Alex in der höheren Altersklasse oder Lando in der niedrigeren Klasse gefahren ist. Wir kennen uns und das trägt wahrscheinlich dazu bei, wie wir gegeneinander fahren."

Russell traut drei Fahrern in der Startaufstellung nicht

"Aber wenn man um die Meisterschaft kämpft, kämpft man auch etwas anders, und Max ist jetzt wahrscheinlich weniger aggressiv als jemals zuvor, weil er nicht in einer Position ist, in der er aggressiv sein muss. Er kann eine Position verlieren und weiß, dass er sie später zurückerobern wird."

"Wohingegen wir uns jetzt wahrscheinlich eher in einer Position befinden, in der es darum geht, diese eine Chance auf einen Sieg während der Saison zu bekommen", so Russell, der damit andeutet, dass die Verfolger eher bereit dazu sind, Risiken einzugehen.

Interessanterweise meint Russell auf die Frage, wie wichtig das Vertrauen zu seinen Formel-1-Kollegen sei, dass es "vielleicht drei Fahrer in der Startaufstellung gibt, gegen die man sich nicht wohl fühlt".

"Zwischen den meisten Fahrern herrscht Vertrauen", fügt er hinzu. "Ich glaube nicht, dass [diese drei ungenannten Fahrer] das räumliche Bewusstsein der anderen haben. Deshalb kämpft man lieber gegen die besten Fahrer, weil man weiß, dass sie ihr Auto besser kontrollieren und es in schwierige, aber nicht gefährliche Positionen bringen können, wenn man es mit jemandem vergleicht, der vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie die Besten ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.