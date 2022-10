George Russell: Neuer Hamilton-Vertrag wäre "ziemlich aufregend"

Audio-Player laden

Lewis Hamilton hat auch mit 37 Jahren von der Formel 1 noch nicht genug. In dieser Woche kündigte der siebenmalige Weltmeister an, dass er seinen Ende 2023 auslaufenden Vertrag mit Mercedes gerne verlängern will. Eine Ankündigung, die Teamkollege George Russell erfreut.

"Es wäre großartig, wenn wir noch viele Jahre lang Teamkollegen sein könnten", sagt der Brite im Vorfeld des Grand Prix von Mexiko Formel 1 im Liveticker. "Wir haben eine wirklich tolle Beziehung, eine transparente Beziehung", so Russell über die Zusammenarbeit mit Hamilton.

Dass sein Teamkollege auch in seiner 16. Formel-1-Saison immer noch einer der Top-Piloten ist, daran lässt Russell keinen Zweifel aufkommen ."Ich denke er hat bewiesen, dass er den Fuß nach nicht vom Gaspedal genommen hat. In den vergangenen Rennen war er vielleicht besser als je zuvor", sagt er.

"Es fühlt sich wirklich wie eine Reise an, auf der wir beide zusammen mit dem Rest des Teams versuchen, Mercedes wieder auf die Siegerstraße zu bringen", sagt Russell, der zusammen mit Hamilton noch drei Rennen Zeit hat, die erste sieglose Formel-1-Saison von Mercedes seit 2011 abzuwenden.

