George Russell: Nyck de Vries hatte es viel schwerer als ich in Sachir 2020

Audio-Player laden

Nyck de Vries war einer der großen Überraschungen beim Formel-1-Renwochenende in Monza, nachdem der Niederländer erst kurz vor dem dritten Freien Training die Nachricht bekam, Alexander Albon nach dessen Blinddarmentzündung bei Williams zu ersetzen.

In seinem ersten Formel-1-Qualifying erreichte er auf Anhieb das zweite Qualifyingsegment, obwohl ihm sogar seine schnellste Rundenzeit in Q1 gestrichen wurde. Seinen viel erfahreneren Teamkollegen Nicholas Latifi hatte er auch im Rennen klar im Griff und holte mit Platz neun zwei wichtige Punkte für Williams bei seinem Formel-1-Debüt.

Seine Formel-1-Kollegen sind beeindruckt vom ersten Auftritt in der Formel 1 von de Vries, unter anderem Mercedes-Pilot George Russell, der betont, dass die Situation für den Niederländer viel schwieriger gewesen sein muss als für ihn selbst, als er in Bahrain 2020 krankheitsbedingt Lewis Hamilton im Mercedes ersetzte.

Welche Tipps Max Verstappen noch vor dem Rennen gab

"Um ehrlich zu sein, war es für ihn wahrscheinlich schwieriger als für mich, weil ich damals natürlich schon ein Vollzeit-Formel-1-Fahrer [bei Williams] war", so Russell. "Vom Aston Martin am Freitag in einen Williams zu wechseln ist schwierig, es ist ein anderes Auto und die Sitzposition ist anders."

"Ich erinnere mich an meine Tests mit Mercedes und Force India, während ich gleichzeitig in der Formel 2 gefahren bin. Ich brauchte einige Runden, um mich an das unterschiedliche Fahrverhalten der Autos zu gewöhnen. Dass er bei seinem Debüt in einem Williams in die Punkte fährt, ist zweifellos ziemlich spektakulär."

Max Verstappen, "ein guter Freund" von de Vries, erklärt zudem, welche Tipps er seinem niederländischen Landsmann kurz vor dem Rennen gegeben hat: "Ich habe gesagt, dass er es genießen und nicht so viel darüber nachdenken soll. Wenn man sich einfach sagt: 'Wir werden sehen, was passiert' und sich keinen zu großen Druck macht, ist es vielleicht besser. Und ich denke, er hat alles sehr gut gemeistert."

Verstappen: Nyck "hat großartigen Job gemacht"

De Vries gab nach dem Rennen selbst zu, dass er so aufgeregt vor seinem Formel-1-Debüt war, dass er in der Nacht von Samstag zu Sonntag kaum schlafen konnte. Mit einem neunten Platz und zwei Punkten für Williams bei seinem Debüt konnte er jedoch zweifelsohne überzeugen.

¿pbfsfs_3030|Fotostrecke: Die 20 letzten Formel-1-Debütanten in den Punkten|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2021f1punktedebuets/1662913843_mst.jpgpb¿"Ich habe gesehen, wie er vor mir gekämpft, als er damals den zehnten Platz verteidigt hat", sagt Rennsieger Verstappen. "Für Nyck war es definitiv nicht einfach, in die Bresche zu springen und diese Leistung abzuliefern."

"Und soweit ich gesehen habe, hat er einen großartigen Job gemacht, auch in Bezug auf die Verteidigung. Er hat einen kühlen Kopf bewahrt, keine Fehler gemacht und ich freue mich sehr für ihn, dass er die Punkte geholt hat. Das ist natürlich beeindruckend, wenn man sein erstes Rennen fährt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.