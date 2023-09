George Russell: "Rad nicht neu erfunden, aber auf dem richtigen Weg"

George Russell sagt, dass eine Änderung des Set-up-Ansatzes ihn aus seinem Qualifying-Tief in der Mitte der Formel-1-Saison 2023 herausgeholt hat und dass er nun nicht mehr versucht, "das Rad neu zu erfinden".

Der Mercedes-Fahrer hatte einen starken Start in das Jahr, hatte aber im zweiten Viertel der Saison allmählich Probleme im Qualifying und übertraf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton seit Monaco nur noch einmal, was ihn an den Sonntagen ins Hintertreffen brachte. An den Rennwochenenden vor der Sommerpause stellte Russell wiederholt fest, dass es für ihn im Mercedes W14 "nicht klick" machte.

Doch beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort schlug er zurück und qualifizierte sich als Dritter hinter Max Verstappen und Lando Norris, während Hamilton der Mercedes-Pilot war, der am Samstag zu kämpfen hatte.

Jetzt verrät Russell, dass er zusammen mit seiner Kerngruppe von Ingenieuren seinen Set-up-Ansatz geändert hat, nachdem er "zu weit gegangen" war und versucht hatte, "das Rad neu zu erfinden". Er erklärt: "In den letzten paar Rennen vor der Pause bin ich wohl etwas vom Weg abgekommen. In diesem Jahr habe ich es manchmal übertrieben, was zu einem kleinen Leistungsabfall geführt hat."

Mit dem Set-up in falsche Richtung gegangen

"Ich denke, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in den letzten Rennen die falsche Richtung beim Set-up eingeschlagen haben. Das hat mein Selbstvertrauen und meine Leistung im Qualifying beeinträchtigt, und wir haben vielleicht zu viel Wert auf das Rennen gelegt."

"Aber deshalb war ich in Zandvoort so glücklich, denn wir haben die Herangehensweise geändert, uns voll auf das Qualifying konzentriert und mein Selbstvertrauen zurückgewonnen. Und nachdem ich fünf Runden im Auto saß, hatte ich das Gefühl, dass ich mein Mojo wiedergefunden habe."

Auf die Frage, wie leicht es mit der aktuellen Generation "Ground-Effect-Cars" ist, sich in der Abstimmung des Autos zu verlieren, vergleicht Russell seine Situation mit zu vielen Kirschen auf einem Kuchen: "Manchmal muss man erkennen, wo das maximale Potenzial liegt. Und wenn man versucht, dieses Potenzial an einem bestimmten Rennwochenende zu überschreiten, wird man in neun von zehn Fällen wahrscheinlich einen Rückschritt machen."

Auch beim Set-up kann man zu viel wollen ...

"Wir können hier an diesem Rennwochenende das Rad nicht neu erfinden. Du hast dein Paket, du kannst es optimieren, du kannst das Sahnehäubchen auf den Kuchen setzen. Aber wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, zwei oder drei Kirschen hinzuzufügen, kann man den ganzen Kuchen ruinieren. Manchmal ist es nicht der richtige Weg, härter, aber nicht schlauer zu arbeiten."

Die Hauptschwierigkeit bei der richtigen Abstimmung besteht für Mercedes in einem Kompromiss zwischen Bodenhöhe und gleichmäßiger aerodynamischer Belastung in den verschiedenen Kurvenarten, was die Autos tendenziell steifer und schwieriger zu fahren macht.

"Ich denke, dass man bei dieser Fahrzeuggeneration immer nach dem besten Kompromiss sucht", sagt Russell. "Die meisten Autos haben ihren maximalen Abtrieb sehr tief am Boden. Man muss ziemlich steif und aggressiv fahren, was immer auf Kosten des Fahrverhaltens und der Nachgiebigkeit des Autos geht."

"Wir sind nur in eine Richtung gefahren, weil wir dachten, das würde sich auszahlen. Aber das hat es nicht. Es gibt keine Garantie, dass wir das Problem gelöst haben. Aber ich denke, wir haben eine klarere Vorstellung davon, wie wir reagieren müssen. Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.