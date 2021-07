George Russell scheidet tragisch aus: "Weiß nicht, was ich sagen soll"

Die Hoffnungen von George Russell auf die ersten Punkte der Saison zerschlugen sich beim Formel-1-Rennen in Spielberg auf tragische Weise. Nach einem tollen Start ins Rennen lag Russell zwischenzeitlich auf Platz acht, ehe ihn ein technischer Defekt ereilte. Williams teilte mit, es handele sich um ein Problem an der Power-Unit.

"Es ist so schade, Rennsport ist nie einfach", sagt Russell: "Ich will nicht von fair sprechen, das ist nicht das richtige Wort. Man ist selbst für sein Glück verantwortlich und heute lief irgendetwas falsch."

Schon beim ersten Stopp des Briten wurde deutlich, dass etwas nicht stimmt. Die Mechaniker arbeiteten lange an der Unterseite des Autos. Zwar konnte Russell noch einmal rausfahren, doch der Zeitverlust war immens. Der 23-Jährige kam einige Runden danach sogar ein zweites Mal, beim dritten Stopp wiederum einige Runden später stellte er das Auto ab.

Laut Russell gab es ein Problem mit dem Pneumatikdruck, der mit Stickstoff geregelt wird. "Wir fahren nicht oft um diese Positionen, irgendwie ist es auch typisch. Ich weiß nicht, was ich denken oder sagen soll. Es ist einfach so schade für das Team. Sie haben so hart dafür gearbeitet", sagt ein frustrierter Russell.

Dabei war alles angerichtet für den britischen Rennstall, erstmals seit dem Deutschland-Grand-Prix 2019 wieder in die Punkte zu fahren. Für Russell wären es die ersten Zähler überhaupt in Williams-Diensten gewesen, doch es sollte nicht sein.

Bis zu dem Problem war Russell gut unterwegs und konnte auf Rang acht mit dem vor ihm fahrenden Fernando Alonso mithalten. "Diese Punkte heute wären so wichtig gewesen, nicht nur für die Moral. Wenn ich Achter oder Siebter geworden wäre - und ich denke, Platz sieben war möglich, ich war schneller als Alonso - dann wären das sechs ganz wichtige Punkte in der Konstrukteurs-WM gewesen", hadert Russell.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.