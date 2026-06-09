Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Motorenüberraschung: Mercedes darf entwickeln, Red Bull nicht

Formel 1
Motorenüberraschung: Mercedes darf entwickeln, Red Bull nicht

George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

Formel 1
Monaco
George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

24h Le Mans 2026: Livestream und TV-Übertragung

WEC
24h Le Mans
24h Le Mans 2026: Livestream und TV-Übertragung

Starke Form beim Le-Mans-Vortest: Toyota traut den Gegnern nicht

WEC
24h Le Mans
Starke Form beim Le-Mans-Vortest: Toyota traut den Gegnern nicht

24h Le Mans 2026 Qualifying: So funktioniert die zweiteilige Hyperpole

WEC
24h Le Mans
24h Le Mans 2026 Qualifying: So funktioniert die zweiteilige Hyperpole

McLaren-Teamchef gibt zu: Status als Kundenteam wird 2026 zum Nachteil

Formel 1
Monaco
McLaren-Teamchef gibt zu: Status als Kundenteam wird 2026 zum Nachteil

Fahrernoten Monaco: Max Verstappen ohne Rennergebnis auf dem Podium!

Formel 1
Monaco
Fahrernoten Monaco: Max Verstappen ohne Rennergebnis auf dem Podium!

Red Bull findet Ursache für Verstappen-Ausfall: Motorwechsel bereits geplant

Formel 1
Monaco
Red Bull findet Ursache für Verstappen-Ausfall: Motorwechsel bereits geplant
Reaktion
Formel 1 Monaco

George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

Obwohl der Rückstand auf Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli nun auf 68 Punkte angewachsen ist, bleibt George Russell sicher: Er kann noch Weltmeister werden

Sönke Brederlow Benjamin Vinel
Veröffentlicht:
George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

George Russell ist überzeugt, dass er noch Weltmeister werden kann

Foto: LAT Images

Das hatte sich Mercedes-Pilot George Russell sicherlich anders vorgestellt: Sowohl in Kanada als auch in Monaco blieb der Brite punktelos, während Teamkollege Kimi Antonelli jeweils den Grand-Prix-Sieg holte. Der Rückstand von Russell in der Fahrer-WM ist dadurch inzwischen auf 68 Punkte angewachsen.

Ist der Vorsprung des 19-jährigen Italieners womöglich schon zu groß, um ihn im weiteren Saisonverlauf noch einzuholen? "Nein, ist er nicht", meint Russell selbstsicher. "Man muss sich nur Verstappen im vergangenen Jahr anschauen, aber ich muss mich selbst aus dieser Situation herausarbeiten."

"Ich weiß nicht, wie wir immer wieder in dieselbe Lage geraten. Es gibt definitiv Dinge, die ich verbessern muss. Aber ich weiß auch, wozu ich an sauberen Wochenenden in der Lage bin, und deshalb ist das Ganze einfach frustrierend." In Kanada sorgte ein Motorschaden für das Aus, in Monaco führte ein Teamfehler zur nächsten Nullnummer.

"Ich glaube weiterhin fest an mich selbst und weiß, was ich kann", sagt Russell, der den Glauben an seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 nicht verloren hat: "Wir haben noch nicht einmal 30 Prozent der Saison hinter uns, aber es sind bereits viele Punkte verloren gegangen."

George Russell: "Nie eine solche Serie von Pech erlebt"

Die Saison 2026 verläuft für den Briten bislang anders als erhofft - insbesondere nach dem Vorjahr, das womöglich die stärkste Saison seiner bisherigen Formel-1-Karriere war. Nach dem Großen Preis von Monaco ist Russell in der Fahrer-WM sogar hinter Ferrari-Pilot Lewis Hamilton auf den dritten Rang zurückgefallen.

"Ich befinde mich in einer sehr merkwürdigen mentalen Verfassung, weil ich in meiner Karriere schon schwierige Phasen erlebt habe, in denen ich persönlich zwei oder drei schlechte Rennen hintereinander hatte", gibt Russell zu. "Aber ich habe noch nie eine solche Serie von Pech erlebt."

"Das ist nicht passiert, als unser Auto vor zwei Jahren nur gut genug für Platz sieben war oder im vergangenen Jahr ein Auto für Platz drei oder vier war. Jetzt habe ich ein konkurrenzfähiges Auto, und deshalb fühlt sich das besonders schmerzhaft an. Aber die Saison ist noch lang."

Russell überzeugt: Bisher hat einfach Glück gefehlt

"Ich glaube weiterhin fest an mich selbst", lässt sich der Mercedes-Pilot nicht aus der Ruhe bringen. "Ich glaube auch daran, dass wir ab Ende dieses Jahres wieder um Rennsiege kämpfen werden. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht auch im nächsten Jahr fortsetzen sollten. Aber im Moment ist es schwierig."

Russell ist überzeugt, dass die Situation mit etwas mehr Rennglück deutlich ausgeglichener aussehen würde. Gleichzeitig erkennt der 28-Jährige aber auch die starke Leistung Antonellis an, der nach einer durchwachsenen Rookie-Saison im Vorjahr nun auf höchstem Niveau abliefert.

"Wenn ich die Dinge objektiv betrachte", sagt Russell, "dann denke ich, dass es immer noch extrem eng wäre, wenn sich das Glück etwas ausgeglichener verteilt hätte. Er hat einen fantastischen Job gemacht. Aber ich denke, ich hätte mindestens zwei weitere Siege auf meinem Konto."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel McLaren-Teamchef gibt zu: Status als Kundenteam wird 2026 zum Nachteil
Mehr von
Sönke Brederlow

"Genervt von mir selbst": BMW-Pilot van der Linde spricht Klartext nach Sieg

DTM
DTM
Zandvoort
"Genervt von mir selbst": BMW-Pilot van der Linde spricht Klartext nach Sieg

DTM-Rennen Zandvoort 2: BMW-Sieg von Kelvin van der Linde, Dörr auf Podium

DTM
DTM
Zandvoort
DTM-Rennen Zandvoort 2: BMW-Sieg von Kelvin van der Linde, Dörr auf Podium

Mathilda Paatz feiert Debütsieg in der F1 Academy in Kanada

Allgemeines
Allgemeines
Montreal
Mathilda Paatz feiert Debütsieg in der F1 Academy in Kanada
Mehr von
George Russell

Russell in Monaco nur P13: Wolff erklärt den Boxenstopp-Fehler

Formel 1
Formel 1
Russell in Monaco nur P13: Wolff erklärt den Boxenstopp-Fehler

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Charles Leclerc

Formel 1
Formel 1
Monaco
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Charles Leclerc

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco
Mehr von
Mercedes

Kimi Antonelli: Monaco-Sieg endet mit ausgelassener Hafenparty

Formel 1
Formel 1
Kimi Antonelli: Monaco-Sieg endet mit ausgelassener Hafenparty

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Durch Fehler des Teams: Horror-Sonntag für Russell in Monaco

Formel 1
Formel 1
Monaco
Durch Fehler des Teams: Horror-Sonntag für Russell in Monaco

Aktuelle News

Motorenüberraschung: Mercedes darf entwickeln, Red Bull nicht

Formel 1
Motorenüberraschung: Mercedes darf entwickeln, Red Bull nicht

George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

Formel 1
Monaco
George Russell überzeugt: Ich kann 2026 noch Formel-1-Weltmeister werden

24h Le Mans 2026: Livestream und TV-Übertragung

WEC
24h Le Mans
24h Le Mans 2026: Livestream und TV-Übertragung

Starke Form beim Le-Mans-Vortest: Toyota traut den Gegnern nicht

WEC
24h Le Mans
Starke Form beim Le-Mans-Vortest: Toyota traut den Gegnern nicht