George Russell: Verletzung vor Toto Wolff geheim gehalten

George Russell gibt zu, dass er Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff eine Verletzung verheimlicht hat, die er sich in der Sommerpause zugezogen hat. Doch als er mitbekam, dass dieser sich beim Radfahren den Arm gebrochen hatte, war seine eigene Verletzung doch nur noch Makulatur.

In der Sommerpause haben die Fahrer rund drei Wochen Zeit, um sich zu erholen. Viele unternehmen dabei aber auch einige riskante Aktivitäten, was von den Teams eigentlich nicht so gerne gesehen wird, da dort ein gewisses Verletzungsrisiko besteht, wodurch die Fahrer ausfallen könnten.

Doch Wolff gehört dabei selbst zu den Menschen, die es etwas abenteuerlicher wollen: "Toto ist ein Mensch, der viel unternimmt", sagt Russell im Podcast Beyond the Grid. "Er lässt Lewis [Hamilton] sozusagen ungestraft davonkommen, aber wenn es um mich geht ...", fängt Russell seinen Satz an, ohne ihn zu beenden.

Er selbst hatte sich hingegen immer etwas zurückgenommen, zuletzt aber eine Art "Mentalitätswandel" durchgemacht, bei dem er sich nicht immer in Watte packen kann. "Ich kenne meine Grenzen", sagt er.

Und trotzdem passierte Russell im Urlaub ein Missgeschick. Als er sich auf einem Foilboard versuchte, das wie eine Art Surfbrett über der Wasseroberfläche gleitet, stellte er sich etwas ungeschickt an: "Ich bin am ersten Tag runtergefallen und habe mir das Handgelenk aufgeschnitten", verrät er.

Seinem Chef Toto Wolff erzählte der Brite das aber nicht. Doch wie der Zufall so wollte, hatte auch der Österreicher einen Unfall: "Er hat mir ein Foto von einem gebrochenen Knochen aus dem Urlaub geschickt", sagt Russell.

Wolff hatte sich beim Mountainbikefahren verletzt und dabei seinen Ellenbogen gebrochen - ähnlich wie bei einem Fahrradunfall vor einigen Jahren. Seine Frau Susie hatte auf Instagram ein Bild von ihm und Sohn Jack gepostet, bei dem Wolffs linker Arm in Gips gehüllt war.

Russell selbst ist bei seinem kleinen Unfall hingegen etwas glimpflicher davongekommen und hatte keine bleibenden Auswirkungen im Auto.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.de.