George Russell vs. Kimi Antonelli: Ist das Pech bei Mercedes jetzt ausgeglichen?

Sowohl Kimi Antonelli als auch George Russell haben in dieser Saison bereits wertvolle WM-Punkte liegenlassen - sei es durch eigene Fehler, fehlende Performance oder technische Defekte. Während Russell das Pech in den ersten sechs Rennen auf seiner Seite hatte, wurde zuletzt Antonelli mehrfach von Problemen gebremst.

"Ob sich das Glück ausgeglichen hat oder nicht, weiß ich nicht", grübelte Russell nach dem Großen Preis von Großbritannien, wo der Brite erneut vom Pech seines Teamkollegen profitierte. "Aber angesichts meiner und seiner Leistungen in diesen neun Rennen denke ich, dass ein Rückstand von 25 Punkten zu seinen Gunsten wahrscheinlich korrekt ist."

Russell empfindet den aktuellen Rückstand auf Antonelli sogar als "fair" und räumt ein, dass sein jüngerer Mercedes-Teamkollege den stärkeren Saisonstart erwischt hat. "Er hat in diesem Jahr bis jetzt einen besseren Job gemacht als ich, daher hat er es verdient, vor mir zu liegen", meint der aktuelle WM-Zweite Russell ehrlich.

"Ob es nun 25, 10 oder 35 Punkte sein sollten, darüber lässt sich streiten, aber diese Größenordnung kommt wohl hin." Denn nach seinem Sieg beim Saisonauftakt in Australien kämpfte Russell in den folgenden Rennen immer wieder mit Rückschlägen. In Japan etwa musste er aufgrund eines Batterieproblems einen Platz an Charles Leclerc abgeben.

Auch in Miami konnte Russell das Tempo seines jüngeren Teamkollegen nicht mitgehen und fuhr ihm letztlich hinterher, während er beim Großen Preis von Kanada im Kampf um den Sieg vorzeitig ausschied - erneut aufgrund eines technischen Defekts. "Ich habe natürlich auch in Monaco durch die Durchfahrtsstrafe 15 Punkte verloren", ergänzt Russell.

George Russell gibt zu: "Rückstand ist wahrscheinlich fair"

Beim Klassiker im Fürstentum kämpfte der Mercedes-Pilot um den dritten Platz, ehe ihm aufgrund einer fehlerhaften Zeitmessung eine Fünf-Sekunden-Strafe auferlegt wurde. Weil diese vom Team jedoch nicht korrekt umgesetzt wurde, folgte eine Durchfahrtsstrafe, die Russell letztlich vollständig aus den Punkterängen warf.

Doch zuletzt wurde auch Teamkollege Antonelli von mehreren Problemen getroffen. In der Folge blieb der 19-jährige Italiener sowohl in Barcelona als auch im Hauptrennen von Silverstone ohne Punkte. In Österreich war der Mercedes-Youngster in der Anfangsphase zudem zu ungestüm, wodurch er seine Chance auf den Sieg verspielte.

In den vergangenen drei Rennen konnte Russell seinen Rückstand auf WM-Spitzenreiter Antonelli deshalb wieder auf 25 Punkte verkürzen, nachdem er zwischenzeitlich schon fast 70 Punkte zurückgelegen hatte. Auf Augenhöhe mit seinem Teamkollegen sieht sich der eigentliche WM-Favorit dennoch nicht.

"Ich denke, ein Rückstand von etwa 10 bis 30 Punkten ist wahrscheinlich fair", meint Russell, dem noch 13 Rennen bleiben, um die aktuelle Situation zu drehen. Am Ende dürfte im WM-Kampf entscheidend sein, wer weniger Rückschläge verkraften muss und am wenigsten Punkte liegenlässt - aus welchen Gründen auch immer ...