Russell schlägt Zwangspause in den Fabriken auch im Winter vor

In der Formel 1 dreht sich derzeit kein Rad und auch in den Fabriken herrscht Stillstand. Denn in der Sommerpause, die noch bis zum Grand Prix der Niederlande (25. bis 27. August) dauert, gibt es nicht nur keine Rennen. Jedes Team ist auch verpflichtet, die Arbeit in den Werken für zwei Wochen ruhen zu lassen.

Der genaue Zeitraum für diesen "Shutdown" muss der FIA vorab gemeldet werden. Währenddessen darf keine Arbeit an der Entwicklung, also keine Windkanal- oder CFD-Arbeit, keine Produktion von Autoteilen und auch keine Arbeit am Design erfolgen.

Gerade angesichts des vollen Kalenders, der in der zweiten Hälfte der Saison weitere zehn Rennwochenenden vorsieht, sei diese Zwangspause für die Teams und ihre Mitarbeiter wichtiger denn je, betont Mercedes-Pilot George Russell.

"Ich denke, die Sommerpause ist für jeden im Sport eine wirklich tolle Sache. Ich glaube, wir sind alle so motiviert und entschlossen. Jeder fühlt sich auf seine Weise wie ein kleiner Krieger und will einfach durchhalten. Aber ich denke auch, jeder erkennt, wie wichtig diese zweiwöchige Pause ist", erklärt der Brite.

"Man kann sich total erholen und regenerieren, aber vielleicht auch neue Ideen sammeln, wie man sich verbessern kann. Es ist schön, dass wir als Sportart diese Möglichkeit haben."

Deshalb würde der 25-Jährige perspektivisch auch einen Winter-Shutdown befürworten. "Ich glaube, es gibt Gespräche darüber für den Winter. Das ist natürlich eher etwas für die Ingenieure und Designer in den Fabriken. Es ist ein brutaler Sport, unglaublich intensiv. Ich denke, das wäre wahrscheinlich eine gute Ergänzung."

Denn für die Mitarbeiter in den Fabriken sind die Wintermonate oft die stressigste Zeit im Jahr, schließlich müssen die Vorbereitungen auf die neue Saison zu einem Abschluss gebracht werden, bevor die Präsentationen und der Wintertest anstehen.

Ein Winter-Shutdown, etwa von Weihnachten bis Neujahr, wird daher seit geraumer Zeit immer wieder diskutiert. Anfang des Jahres einigte man sich auf eine entsprechende Maßnahme. Details über die Dauer wurden aber noch nicht bekannt.

