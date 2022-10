George Russells schlechter Start: Habe auf Hamilton Rücksicht genommen

Audio-Player laden

George Russell gibt zu, dass er beim Start des Formel-1-Rennens von Mexiko "zu vorsichtig" gefahren ist, als er Plätze an Lewis Hamilton und Sergio Perez verlor. Russell startete als Zweiter, doch nachdem er Hamilton in Kurve zwei durchlassen musste, schlüpfte Perez im Red Bull kurz darauf ebenfalls durch, womit der Brite auf den vierten Rang zurückfiel, auf dem er am Ende auch ins Ziel kam.

Russell gesteht, dass die jüngsten Frustrationen, darunter seine Kollision mit Carlos Sainz in der ersten Kurve in Austin, ihn zu einer vorsichtigen Herangehensweise gedrängt haben, vor allem im Duell mit seinem Teamkollegen.

"Ich wusste, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, Max [Verstappen] auf der Außenseite zu überholen", sagt Russell über seine erste Runde.

"Aber da ich Lewis auf der Innenseite hatte, wollte ich nicht zu aggressiv sein, da er natürlich mein Teamkollege ist. Und das hat mich letztendlich zwei Positionen gekostet. Hätte ich also meine Position halten können, wäre ich heute wahrscheinlich Zweiter geworden."

Russell unsicher: Hätte Hamilton andersherum auch Platz gelassen?

Auf die Frage, ob er den gleichen Platz auch einem anderen Fahrer als seinem Teamkollegen zugestanden hätte, meint Russell: "Ich denke, es war mehr in Kurve eins, um ehrlich zu sein. Ich wäre normalerweise einfach rübergefahren oder in Kurve zwei hätte ich den Fahrer überholt."

"So funktioniert das Spiel manchmal. Ich würde gerne glauben, dass es genauso gekommen wäre, wenn es andersherum gewesen wäre. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich bin mir da nicht so sicher."

"Aber ich hatte in den letzten drei Rennen ein wenig Pech, zu viele Zwischenfälle, zu viele Fehler. Und das war wahrscheinlich ein Faktor, dass ich zu vorsichtig war. Irgendwo ist da ein Gleichgewicht."

Russell: Hätte das Team mal auf mich gehört

Neben dem Start hat allerdings auch die Mercedes-Strategie nicht optimal funktioniert. Sowohl Russell als auch Hamilton fuhren eine Einstoppstrategie von Mediums auf den harten Reifen, doch die härtere Mischung von Pirelli konnte im Rennen nicht wirklich überzeugen.

"Oder auch, wenn wir den Stint auf dem Medium verlängert hätten und am Ende auf den Soft gewechselt wären, denn das war es, was ich im Auto wollte. Im Nachhinein ist alles einfacher", so Russell.

Im Kampf um den vierten Platz in der Fahrerwertung ist Russells Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lewis Hamilton mit dem Ergebnis in Mexiko allerdings geschrumpft. Bei noch 60 zu vergebenden Punkten liegt Russell 15 Zähler vor Hamilton und 19 vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.