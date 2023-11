Geschenkideen vom Nürburgring: Unsere Top 10 für echte #HeartRace-Momente

Von Tickets für emotionale Events, über coole Fanartikel mit der beliebten Streckensilhouette, bis hin zu Gutscheinen für unvergessliche Fahrerlebnisse - in der Nürburgring Weihnachtswelt warten zahlreiche Geschenkideen darauf, an Heiligabend die Rennherzen höher schlagen zu lassen. Alle #HeartRace-Geschenke vom Nürburgring gibt es online unter www.nuerburgring.de

Auswahl Nürburgring Geschenkideen - vom Weihnachtsmann empfohlen:

1. Gutschein für eine Co-Pilot-Fahrt im "Beast of the Green Hell"

Schicke Deine Liebsten auf die schnellste Achterbahn-Fahrt ihres Lebens! Eine Runde Fahrspaß im Mercedes-AMG GT R PRO über die atemberaubende Nordschleife pilotiert von einem erfahrenen Profi-Rennfahrer - ein Erlebnis, das man nie mehr vergisst!

Preis: 295,- Euro pro Person | Infos & Buchung

2. Gutschein für ein Formeltraining

Das perfekte Geschenk für wahre Racing-Fans: Egal ob als Einsteiger oder Profi - mit einem Gutschein für ein Formeltraining in einem echten Formel-4-Rennwagen auf dem Nürburgring (inklusive ausführlicher Schulung über Fahrzeug und Rennstrecke) schenkst Du ein absolut unvergleichbares Fahrerlebnis.

Preis: ab 425,- Euro | Infos & Buchung

3. Festival-Tickets für Rock am Ring oder Loco Beach

Das ultimative Erlebnisgeschenk für Musik-Fans: Wie wäre es mit einem Festival-Ticket an Deutschlands bekanntester Festival-Location? Vom 7. bis 9. Juni 2024 pilgern wieder zehntausende Musik-Liebhaber zum Kult-Event Rock am Ring in die Eifel. Vom 22. Bis 25. August 2024 steigt mit Loco Beach dann Deutschlands erstes Party-Festival am Nürburgring. Ticket-Inhaber können sich auf spektakuläre Bühnen-Shows freuen - inklusive der unvergleichbaren Camping-Atmosphäre bei Tag und Nacht!

Preis Rock am Ring: ab 229,- Euro | Infos & Buchung

Preis Loco Beach: ab 99,99 Euro | Infos & Buchung

4. Tickets für Kartfahren auf der ring°kartbahn

Sich einmal wie ein echter Rennfahrer fühlen: Auf der Kartbahn am Nürburgring geht dieser Traum für große und kleine Rennfahrer ab 8 Jahren und 1,20 m Körpergröße in Erfüllung. Verschenke Fahrspaß in hochmodernen Elektrokarts - ein tolles Erlebnis für die ganze Familie!

Preis: ab 11,- Euro für 10 Minuten Kartfahren (8 bis 11 Jahre) | Infos & Buchung

5. Guthaben für die Nürburgring Touristenfahrten

Das ist DIE Herausforderung und ein wahr gewordener Traum von vielen Motorsport-Fans: Eine Runde über die legendäre Nordschleife fahren - im eigenen Pkw oder Motorrad. Bei den legendären Touristenfahrten ist das für Jedermann möglich. Verschenke eine Green Hell Card mit frei wählbarem Guthaben, das während der Öffnungszeiten beider Rennstrecken eingelöst werden kann.

Guthaben: individuell | Infos & Buchung

6. Gutschein für den ring°fanshop

Für tausende Fans steht der Nürburgring für ein ganz besonderes Sehnsuchtsgefühl, Emotionen und einzigartige Momente. Mit einem Gutschein für den ring°fanshop auf dem ring°boulevard machst Du Nürburgring-Fans ganz sicher glücklich! Vom stylischen Hoodie über Bettwäsche mit Rennstrecken-Print bis hin zum kultigen Weihnachtspullover - im ring°fanshop werden Fan-Träume wahr!

Gutschein: ab 10,- Euro | Infos & Buchung

7. Ticket für die Darts am Ring Gala

Mehr Darts-Entertainment geht nicht! Am 16. März 2024 heißt es in der ring°arena am Nürburgring wieder "One Hundred and Eightyyy!!!" Eine sensationelle Party-Stimmung und beste Dart-Action auf der Bühne warten auf über 3.600 Fans. Weltmeister Michael Smith und viele weitere Top-Spieler sind mit von der Partie.

Preis: ab 30,- Euro pro Person | Infos & Buchung

8. VIP-Erlebnis für ein Nürburgring-Event

Mehr Event geht nicht! Mit einem VIP-Ticket erleben Besucher eine Nürburgring-Veranstaltung der absoluten Superlative: Top-Sitzplätze, bestes Catering in der VIP-Lounge, spannende Interviews und Experten-Talks, eine geführte Fahrerlager-Tour und vieles mehr. Wie wäre es mit einer Zeitreise durch fast 100 Jahre Motorsportgeschichte als VIP beim 51. BELMOT Oldtimer-Grand-Prix vom 9. Bis 11. August 2024?

Preis: ab 359,- Euro pro Person | Infos & Buchung

9. Offizieller Nürburgring-Kalender 2024

Ein Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken - aber mit 12 ganz besonderen Motiven! 12 Monate Emotionen, Faszination und Herzpochen. Dieser Kalender mit den schönsten Bildern der Rennstrecke MUSS im neuen Jahr bei jedem Liebhaber der Grünen Hölle an der Wand hängen.

Preis: 19,27 Euro | Infos & Bestellung

10. Buch "360 NÜRBURGRING" - The Official Guide to the Nürburgring Nordschleife

Das ultimative Buch-Geschenk für alle Nordschleife-Liebhaber und die, die es noch werden wollen. Auf 322 Seiten finden die Leser Infos zur Nürburgring-Geschichte, einen Einsteiger-Leitfaden, Fahranweisungen von professionellen Instruktoren, Interviews und spektakuläre Bild-Aufnahmen für echte Nürburgring-Enthusiasten.

Preis: 49,95 Euro | Infos & Bestellung

Diese und viele weitere tolle Geschenkideen zu Weihnachten gibt es online unter www.nuerburgring.de

Mit Bildmaterial von Artur Gruber / Nürburgring.