"Gewaltiger Schritt": Alpine kündigt neuen Unterboden für Singapur an

Das Alpine-Formel-1-Team gibt zu, dass man beim Großen Preis von Italien nicht erwartet hatte, ohne Punkte nach Hause fahren zu müssen, da man zwei Wochen zuvor auf einer ähnlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spa noch sehr konkurrenzfähig war.

Obwohl McLaren, Rivale um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung, in Monza sechs Punkte gut machen konnte und somit nur noch 18 Punkte hinter dem französischen Team liegt, macht sich Alpine keine zu großen Sorgen, da man für das kommende Rennen in Singapur einen neuen Unterboden bringen wird.

"Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Monza ein Ausreißer war", sagt Alpine-Sportdirektor Alan Permane. "Wir haben für Singapur einen neuen Unterboden, der einen gewaltigen Schritt an Abtrieb bringen wird. Wir werden wieder da sein, wo wir sein sollten und wir freuen uns wirklich auf Singapur und besonders auf Suzuka mit diesem Auto. Das wird ein Riesenspaß."

Wie sich Alpine die fehlende Pace in Monza erklärt

Die fehlende Pace im Qualifying und Rennen in Italien, kann sich Alpine trotzdem nicht ganz erklären, zumal die Rennsimulation von Fernando Alonso am Freitag noch sehr konkurrenzfähig und fast auf Mercedes-Niveau war.

"Wir haben nicht erwartet, dass es so schwierig wird", sagt Permane. "Ich dachte, es würde ganz gut gehen und wir sind am Freitag absolut gut gefahren. Das ist die knifflige Sache, die wir nicht verstehen: Der Longrun ohne DRS, also mit vollem Luftwiderstand, sah gut aus, und wir waren schneller als McLaren und schneller als alle anderen, mit denen wir sonst unterwegs sind."

"Sicherlich waren wir nicht so schnell wie die ersten drei Autos, aber es sah nicht so aus, als gäbe es irgendwelche größeren Dramen. [Das Auto] lag definitiv ein bisschen hoch, sodass es mehr Luftwiderstand gab, aber wir dachten, das sei der schnellste Weg. Also sind wir so gefahren."

Alpine: "Auto war eindeutig schwierig zu fahren"

"Ich denke, uns hat einfach die Pace ein bisschen gefehlt", fügt der Sportdirektor von Alpine hinzu. "Wir hatten im Qualifying zu kämpfen. Beide Fahrer sagten, sie hätten Fehler gemacht, was untypisch ist, also ist das Auto eindeutig schwierig zu fahren gewesen."

"Auch im Rennen hatten wir nicht die Pace, vor allem nicht im Vergleich zu Freitagnachmittag. Da fuhr Fernando auf dem Medium-Reifen und er fand ihn fantastisch. Er war schnell und fuhr mit vollen Tanks Rundenzeiten im mittleren 1:26er-Bereich. [Am Sonntag] kam er nicht einmal in die Nähe davon. Wir haben also noch etwas Arbeit vor uns, um zu verstehen, was da los war."

Keine Vorwarnung für Alonso-Ausfall

"Er konnte nicht an Lando Norris dranbleiben, als sie beide in sauberer Luft waren. Da gab es ein kleines Duell zwischen den beiden. Wenn Fernando nicht ausgefallen wäre, wären wir davon ausgegangen, dass er direkt hinter ihm ins Ziel gekommen wäre. In einem Rennen, das für uns nicht so gut lief, wären wir somit Achter geworden."

Obwohl Alonso sich während des Rennens über den Energieeinsatz seiner Renault-Power-Unit beschwerte, gab es für technisch bedingten Ausfall jedoch keine Vorwarnungen, wie Permane bestätigt: "Nein, nichts. Er hätte nichts von dem Wasserleck spüren können."

