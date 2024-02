Giancarlo Fisichella: Ricciardo wäre ein guter Hamilton-Ersatz bei Mercedes

Wer wird Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes? Diese Frage bewegt die Formel 1 seit dem angekündigten Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters zu Ferrari in der Saison 2025. Und nun wirft der frühere Grand-Prix-Sieger Giancarlo Fisichella einen weiteren Namen in den Ring.

Im Gespräch mit OLBG sagt er: "Daniel Ricciardo könnte ein guter Ersatz für Lewis Hamilton bei Mercedes sein, weil Mercedes einen Fahrer mit seiner Erfahrung braucht. Es wäre gut für ein Spitzenteam, ihn zu haben."

Andererseits sei er "nicht sicher, was die Zukunft für Daniel Ricciardo bereithält", so Fisichella. Der Australier habe sich speziell in seinen Red-Bull-Jahren "gut geschlagen" und sei dabei sogar "schneller [gewesen] als Sebastian Vettel". Danach aber stagnierte die Formel-1-Karriere von Ricciardo, erst bei Renault und dann bei McLaren, wo er schließlich sogar sein Cockpit räumen musste.

Dann das Comeback 2023 mit AlphaTauri, dem jetzigen Racing Bulls, wo Ricciardo auch 2024 fährt - und wieder zurück zu alter Form findet? Das sei "schwer zu sagen", meint Fisichella. "Es wäre schön, wenn er in diesem Jahr ein gutes Auto hätte und zeigen könnte, wie gut er ist."

Fisichella schlägt auch einen Nachwuchsfahrer vor

Zumal auch andere auf sich aufmerksam machen, etwa im direkten Unterbau der Formel 1. Dort sieht Fisichella jemanden, der Ricciardo und Co. das Mercedes-Cockpit streitig machen könnte.

Fisichella: "Ich denke, Mercedes sollte sich um Andrea Kimi Antonelli bemühen. Er ist ein junger Fahrer [und Mercedes-Junior], der dieses Jahr in der Formel 2 fährt. Er ist sehr schnell und bereits sehr gut. Ich würde ihn gerne dort sehen." Mehr sagt der frühere Rennsieger nicht.

Hamiltons Titelchancen mit Ferrari ab 2025

Dafür kommt Fisichella noch auf Hamilton und dessen Aussichten bei Ferrari zu sprechen. Er meint: "Lewis Hamilton hat gute Chancen, mit Ferrari einen achten Titel zu gewinnen. Es ist schwer zu sagen, wann, aber ich denke, er hat eine 30- oder 40-prozentige Chance, um die Meisterschaft zu kämpfen." Woran das Fisichella als langjähriger Ferrari-Kaderfahrer festmacht, dazu schweigt er sich aus.

Fotomontage: Lewis Hamilton im Ferrari mit der Startnummer 44 Foto: Sinem Bicer (Motorsport Network)

Fest steht für ihn nur: "Wenn es Lewis Hamilton gelingen würde, einen achten Weltmeister-Titel zu gewinnen, wäre er der größte Fahrer aller Zeiten, solange nicht jemand anderes mehr Titel gewinnt als er! Ich würde sagen, dass Hamilton mit einem achten WM-Titel über Michael Schumacher und Ayrton Senna stehen würde."

Wen Fisichella 2024 vorne sieht

Doch der Reihe nach. Denn 2024 sitzt Hamilton bekanntlich noch einmal im Mercedes. Ob er im W15 bereits wieder Titelchancen haben wird? Fisichella traut sich vor den Formel-1-Wintertests noch keine Prognose zu. "Ich denke aber, dass Verstappen wieder einmal die Referenz sein wird."

"Und ich würde sagen, Ferrari und Mercedes liegen näher beieinander als im vergangenen Jahr, vor allem bei der Rennpace. Es wäre schön zu sehen, wie sich die Saison [mit dieser Ausgangslage] entwickelt. Ich würde also sagen, Verstappen ist immer noch der Favorit, aber Ferrari und Mercedes sind dran."

