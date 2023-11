Gibt Stroll Aston Martin ab? Team-Geschäftsführer verneint

Laut Jeff Slack, dem Geschäftsführer des Aston-Martin-Formel-1-Teams, bedeuten die in der vergangenen Woche bekannt gegebenen neuen externen Investitionen nicht den Beginn eines möglichen Ausstiegs von Hauptaktionär Lawrence Stroll.

Der Rennstall aus Silverstone hat einen Anteil an die Private-Equity-Gesellschaft Arctos verkauft, die Anteile an mehreren MLB-, NBA-, NHL- und MLS-Franchises sowie an europäischen Fußballmannschaften hält, darunter dem FC Liverpool.

Dieser Schritt hat unweigerlich zu Vermutungen geführt, dass Stroll möglicherweise plant, sein Engagement im Team zu beenden, und dass es weitere Aktienverkäufe geben wird. Im Zuge der sportlich mauen Leistungen von Lance Stroll in diesem Jahr waren Spekulationen aufgekommen, ob sich Lawrence Stroll zurückziehen könnte. Das verneint das Team nun.

Der Arctos-Deal wird vielmehr als strategisch wichtig angesehen, da die neuen Partner neues Wissen und neue Kontakte einbringen - ähnlich wie bei Alpine, das kürzlich eine ähnliche Vereinbarung mit US-Investoren getroffen hat.

"Lawrence ist fest hier, der geht nirgendwo hin", sagt Slack gegenüber Motorsport.com, der globalen Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Es ist ja nicht nur das Team, sondern er hat auch dieses Ding namens Aston Martin Lagonda [der Aston-Martin-Konzern], das ein ziemlich wichtiger Teil seines Lebens ist."

"Das Team ist die Marketingplattform für Aston Martin Lagonda. Und natürlich ist Lawrence ein sehr wohlhabender Mann, da geht es nicht ums Kapital."

Arctos-Beteiligung zeigt das Gegenteil

"Die andere Sache bei diesen Investoren ist, wenn man ein wenig eintaucht, dass sie nie die Kontrolle haben, dass sie nie etwas besitzen und betreiben, sondern nur Minderheitsanteile halten. Sie werden niemals die Kontrolle ausüben, sie werden niemals der Eigentümer dieses Teams sein."

"Wenn Lawrence also versucht, an jemanden zu verkaufen, der letztendlich die Kontrolle übernehmen soll, dann sind das die letzten, an die er verkaufen würde."

Slack betont, dass Arctos der ideale Partner für das Team ist: "Wir haben sie vor zwei Jahren kennen gelernt. Sie sind wirklich die Besten ihrer Zunft. Sie haben sich auf langfristige Minderheitsbeteiligungen und Top-Franchises spezialisiert. Es gibt nicht viele Leute, die das tun, obwohl immer mehr institutionelles Kapital in den Sport [generell] fließt. Diese Leute waren dabei führend."

"Eine Vielzahl von Leuten ist an uns und Lawrence herangetreten, um in das Team zu investieren. Wir sind in einer einzigartigen Situation: Wir haben einen einzigen Eigentümer, der das gesamte Team kontrolliert und der über das Mittagessen entscheiden kann, wenn es der richtige Deal ist. Es ist kein komplizierter Prozess."

"Und wir haben keinen wirklichen formellen Prozess durchlaufen; es war einfach so, dass diese Jungs einfach die richtigen waren, vor allem aus strategischer Sicht. Natürlich gibt es eine Investition, aber sie bringen die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit einigen der besten Franchises der Welt mit."

Was der Teilverkauf bringen soll

Zu den Vorteilen, die das Team aus dem Deal ziehen könnte, meint Slack: "Ich denke, man muss für alles offen sein. Niemand macht alles perfekt oder auf die beste Art und Weise. Und man muss über den Tellerrand hinausschauen und sich fragen, wie wir als Unternehmen Dinge besser machen können."

"Das gilt nicht nur für das wirtschaftliche Marketing, sondern möglicherweise auch für die Vorbereitung von Athleten. Sie haben in Organisationen investiert, die das vielleicht besser können. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, von denen wir lernen können."

"Und es gibt vielleicht Dinge, die diese Organisationen von uns lernen können, weil wir ein globales Unternehmen sind, während viele der Franchises eher lokal agieren."

Slack sagt, dass das Interesse von US-Investoren an den Teams ein positives Zeichen für die Formel 1 als Ganzes ist, da ihr Wert weiter ansteigt: "Es wurden bereits mehrere Private-Equity-Transaktionen durchgeführt. Dies ist der nächste Schritt, der wiederum gut für unseren gesamten Sport ist. Es wertet den Sport auf und zeigt: Das ist wie der Kauf eines NBA- oder NFL-Teams."

"Das ist es, was man bekommt, wenn man in die Formel 1 einsteigt. Ich denke also, das ist gut für das Geschäft. Der zweite Punkt ist spezifisch für unser Team. Wir haben über den neuen Campus, den neuen Windkanal, die Honda-Motoren und die Verdoppelung der Belegschaft gesprochen."

"Das ist die nächste Entwicklungsstufe, denn damit haben wir auch den richtigen Finanzpartner, um die notwendigen Dinge zu tun und zu investieren. Nicht, dass Lawrence das nicht auch könnte, aber jetzt hat er einen echten Partner, der das hauptberuflich macht."

