Giovinazzi und Russell bei Formel-1-Unfall in Spa unverletzt

Runde zehn im Belgien-Grand-Prix 2020 in Spa: Antonio Giovinazzi fliegt im Alfa Romeo von der Strecke und schlägt hart in die Streckenbegrenzung ein. Kurz darauf steht auch Williams-Fahrer George Russell mit beschädigtem Auto am Rand der Fahrbahn, an der gleichen Stelle.

Erst in der Wiederholung wird deutlich: Ein Rad hat sich vom Giovinazzi-Fahrzeug gelöst und ist auf die Strecke gerollt. Russell konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte damit, ehe auch er abflog.

Sowohl Giovinazzi als auch Russell haben den Zwischenfall unverletzt überstanden.

Russell sagte danach in einer ersten Stellungnahme: "Es geht mir gut. Ich fühle mich unglücklich und glücklich zugleich. Es ärgert mich, weil wir ein gutes Rennen gehabt hatten. Andererseits bin ich wirklich froh, dass unsere Autos über [den Cockpitschutz] Halo verfügen. Sonst hätte es viel schlimmer ausgehen können."

Die Rennleitung neutralisierte den Grand Prix nach dem Unfall mit dem Safety-Car, obwohl etliche Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.