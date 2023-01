Giovinazzi und Schwarzman teilen sich Ersatzfahrerrolle bei Ferrari

Audio-Player laden

Ferrari besetzt seine Ersatzbank für die Formel-1-Saison 2023 gleich doppelt. Antonio Giovinazzi und Nachwuchsfahrer Robert Schwarzman werden sich die Aufgaben als Reservefahrer für die Scuderia in diesem Jahr teilen.

Giovinazzi war erst am Dienstag als Teil von Ferraris Fahreraufgebot in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bekannt gegeben worden.

Auch wenn sein Hauptaugenmerk auf dem Sportwagenprogramm und der Rückkehr nach Le Mans liegen wird, soll er laut der italienischen Ausgabe von 'Motorsport.com' dem Formel-1-Team weiter als Reservefahrer zur Verfügung stehen.

Mögliche Chance bei Haas 2023 verpufft

Giovinazzi wurde vergangenes Jahr Reservefahrer bei Ferrari, nachdem er sein Cockpit bei Alfa Romeo Ende 2021 verloren hatte. Der Italiener teilte sich die Rolle bis 2022 mit dem Haas-Fahrer Mick Schumacher, der sich jedoch jüngst von Ferrari getrennt hat und 2023 Reservefahrer bei Mercedes sein wird.

Giovinazzi war zunächst im Gespräch, um Schumacher bei Haas für 2023 zu ersetzen. Doch seine Chancen schwanden, nicht zuletzt durch einen Unfall zu Beginn des Trainings zum Grand Prix der USA. Der Platz ging schließlich an Nico Hülkenberg.

Die Bestätigung, dass Giovinazzi in Ferraris Le-Mans-Hypercar-Aufgebot steht, kam wenig überraschend. Damit kehrt der Italiener nach einem einmaligen Auftritt in der GTE-Pro-Klasse für AF Corse im Jahr 2018 nach Le Mans zurück.

Schwarzman als zweite Ferrari-Reserve

In diesem Jahr wird er an der Seite der GTE-Pro-Champions James Calado und Alessandro Pier Guidi im Ferrari 499P mit der Startnummer 51 fahren.

Robert Schwarzman wird Giovinazzi vertreten, wenn dieser in der WEC fährt Foto: Motorsport Images

Schwarzman war 2022 - nach zwei Saisons in der Formel 2 - Test- und Entwicklungsfahrer für Ferrari in der Formel 1. Er absolvierte regelmäßige Tests und nahm an zwei Freien Trainings teil. Er absolvierte auch den Saisonabschlusstest in Abu Dhabi, wo er noch mehr Zeit hinter dem Steuer des F1-75 verbringen konnte.

Ob Schwarzman neben seiner Reservistenrolle ein Rennprogramm für 2023 absolvieren wird, ist noch nicht bekannt. Vor kurzem testete er mit Chip Ganassi Racing in Sebring.

