Global-Tickets will die Formel 1 zurück nach Deutschland holen

Seit Carl Benz vor gefühlt einer Ewigkeit, nämlich 1883, das erste Auto zum Patent angemeldet hat, ist Deutschland die Heimat der automobilen Leidenschaft. Und das Rennen der deutschen Marken um die Poleposition im Motorsport ist ungebrochen. Namen wie Mercedes, Porsche und BMW sind in der internationalen Rennszene nicht mehr wegzudenken und 2026 kommt auch Audi in der Formel 1 dazu.

Und natürlich haben unsere deutschen Rennstrecken - Hockenheim und der Nürburgring - Renn-Action vom Feinsten erlebt. Schon im zweiten Jahr der Formel Eins 1951 war der Nürburgring Gastgeber der Rennserie, insgesamt gastierte die Königsklasse 41 mal hier, in Hockenheim 37 mal, in den 90er und frühen 2000er Jahren gab es sogar 2 Rennen pro Jahr in Deutschland.

Doch seit 2020 sind die deutschen Strecken still und verlassen. Das Mutterland des Autos hat keinen eigenen Grand Prix mehr.

Das kann so nicht bleiben, finden wir bei Global-Tickets.

Deshalb haben wir uns entschieden, die Formel 1 zurückzubringen - mit Vollgas!

Gemeinsam mit Partnern, Sponsoren, Ausrichtern und unserem 80-köpfigen internationalen Team wollen wir 2027 die Formel 1 mit einem gewaltigen Knall zurück nach Deutschland bringen!

Wer nicht dabei ist, verpasst nicht nur ein Formel 1 Rennen, sondern eine Erfahrung, die man nie vergessen wird! Foto: Global Tickets

Wohnen auf Weltmeister-Level

- Maßgeschneiderte Hotelarrangements für jeden Geldbeutel, mit bequemen Transfer mitten ins Renngeschehen

- Lässige, komfortable Glamping Villages mit gemütlichen Betten & Strom, direkt an der Rennstrecke.

Entertainment auf der Überholspur

- VIP Areas wie z.B.den Mavericks-Club mit wirklich modernem Catering

- DJs & Konzerte, die lauter sind als jeder 6-Zylinder!

- Foodtruck Area & Cocktail Bars, damit es schmeckt wie ein Sieg!

- Chill-Out Bereiche, aber auch Action-Areas, die dich direkt ins Geschehen katapultieren!

Logistik direkt auf die Poleposition

- Shuttlebusse aus diversen Großstädten für ein verbessertes Verkehrskonzept

- Buchbare Helikopter-Transfers zur Rennstrecke, die dich zur Rennstrecke beamen

Und natürlich wollen wir den Fans die atemberaubendste Formel Eins aller Zeiten präsentieren - natürlich mit Verstappen, Hamilton, Leclerc und Co.!

Das wird ein unglaubliches Erlebnis von gigantischem Ausmaß! Wer hier nicht dabei ist, verpasst nicht nur ein Formel 1 Rennen, sondern eine Erfahrung, die man nie vergessen wird!

Gutschein mit Vorkaufsrecht schnappen, dann steigert das die Chance, Deutschland wieder zum Dreh- und Angelpunkt des Renn-Universums zu machen!

Und das ist garantiert nicht umsonst! Wir sorgen für die Zufriedenheit der Fans zu 110 %: Wenn es die Formel Eins nicht wird, können die Besitzer eines Gutscheins für 110 % des Preises andere Tickets auf unserer Plattform erleben.

Sascha Zielinski, Gründer und Geschäftsführer von Global Tickets richtet sich mit seinem Appell an alle, die Formel 1 in Deutschland erleben wollen: "Liebe Fans, sichert euch euer Vorkaufsrecht für das ultimative Motorsport Event in Deutschland und seid Teil dieser unvergesslichen Reise! Es ist Zeit, gemeinsam Geschichte zu schreiben! Steigt ein! Packt mit an, die Formel Eins 2027 oder vielleicht sogar noch schneller nach Hause zu holen!

www.global-tickets.com

Mit Bildmaterial von Global Tickets.