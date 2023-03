Glock über Hülkenberg: Erste Punkte "nur eine Frage der Zeit"

Audio-Player laden

Nach dem ersten Saisonpunkt in Bahrain, glaubt das Haas-Formel-1-Team beim Großen Preis von Australien erneut unter die Top 10 fahren zu können. Die Strecke in Melbourne weist ähnliche Charakteristiken zu Saudi-Arabien auf, weshalb sich das Team Hoffnung macht, wieder eine gute Leistung abzuliefern.

Nico Hülkenberg, der 2023 als Stammfahrer in die Formel 1 zurückgekehrt ist, wird am Freitag dabei seinen ersten Eindruck von der neuen Variante der Strecke in Australien bekommen. Zuletzt war der Deutsche 2019 im Albert Park unterwegs, für 2022 wurde die Strecke jedoch umgebaut, um das Racing zu verbessern.

"Die Strecke wurde seit meinem letzten Rennen 2019 leicht verändert", sagt er. "Sie haben einige Kurven geöffnet, sodass ich denke, dass sie jetzt viel schneller ist. Außerdem gibt es viele DRS-Zonen. Ich freue mich darauf, die neuen Hochgeschwindigkeits-Eigenschaften von Melbourne zu lernen."

Glock: Mit dem Haas kann man in die Punkte fahren

Sein Landsmann und Sky-Experte Timo Glock ist sich zudem sicher, dass die ersten Punkte für Hülkenberg "nur noch eine Frage der Zeit" sein werden. In Dschidda wurde Hülkenberg Zwölfter, während Teamkollege Kevin Magnussen mit einer besseren Strategie auf P10 landete.

"Es hat nicht viel gefehlt für die Punkte", merkt Glock in seiner Sky-Kolumne an. "Für ihn war es aber wieder wichtig, dass er das Rennen so durchfahren konnte. Er hat für sich mit Sicherheit wieder viel Erfahrung mitgenommen."

"Es wird spannend zu sehen sein, wie er sich mit dem Paket in den kommenden Rennen schlagen kann, weil man gesehen hat, dass es möglich ist, in die Punkte zu fahren. Ich bin mir sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein wird, bis dies auch Hülkenberg gelingt."

Haas-Teamchef Steiner: Alles ab P6 ist Mittelfeld!

Haas-Teamchef Günther Steiner rechnet zudem auch in Melbourne mit einem engen Kampf im Mittelfeld: "Es gibt es nur wenige Punkte für die Teams im Mittelfeld, und alle sind im Mittelfeld, von P6 abwärts ist alles Mittelfeld, niemand ist dahinter."

Beim Blick auf die Daten des Technologieunternehmens 'PACETEQ' lässt sich erkennen, dass Haas aktuell das sechstschnellste Auto zu haben scheint, wenn man die durchschnittlichen Zeiten der ersten beiden Grands Prix zugrunde legt. Im Rennen hat der VF-23 jedoch meist immer etwas mehr zu kämpfen, als auf eine schnelle Runde im Qualifying. In der WM-Wertung liegt man daher aktuell auf Platz sieben.

"Dieses Jahr sind wir mit dem klaren Ziel angetreten, unsere Position in der Konstrukteursmeisterschaft vom letzten Jahr zu verbessern", sagt Steiner. "Natürlich haben wir in Bahrain nicht gepunktet, aber wie wir alle festgestellt haben, gibt es jetzt vier sehr starke Teams in der Formel 1 und die Punkte, die zu holen sind, sind nicht viele."

"In Bahrain haben wir nicht gepunktet, aber jetzt haben wir in Saudi-Arabien einen Punkt geholt, und das war ziemlich gut gemacht. Damit will ich sagen, dass wir den Punkt nicht durch Glück geholt haben, sondern dass wir ihn uns gut erkämpft haben. Punkte zu holen ist die größte Motivation für das Team. Wenn man Punkte holt, ist das Team glücklich und motiviert, aufzustehen und zum nächsten Rennen zu gehen."

