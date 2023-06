Goodwood 2023: Mick Schumacher fährt Auto seines Vaters!

Das Goodwood Festival of Speed ist bekannt für seine nostalgischen Momente und Demofahrten mit legendären Fahrzeugen der Motorsportgeschichte. Aber auch die Fahrer, die nach Großbritannien pilgern, haben es in sich: Bei der Ausgabe 2023 wird Mick Schumacher am Steuer des W02 aus dem Jahr 2011 sitzen. In diesem Mercedes-Boliden fuhr sein Vater Michael Schumacher in der Formel 1.

Mick Schumacher startete zwei Jahre für Haas in der Formel 1, stand aber vor der Saison 2023 ohne Cockpit da. Mercedes verpflichtete den Youngster als Ersatzfahrer für den Fall, dass Lewis Hamilton oder George Russell ausfallen. Der Deutsche wird am Samstag und Sonntag in Goodwood Demofahrten absolvieren, um die Fans vor Ort zu unterhalten.

Der W02 ist das zweite Auto, das Mercedes nach der Übernahme von Brawn GP am Ende der Saison 2009 als Werksteam entwickelt hat. Gefahren wurde der Bolide von Michael Schumacher und Nico Rosberg, die damit den vierten Platz in der Konstrukteurswertung belegten. Das Auto war allerdings das einzige aus dem Hause Mercedes, das es nicht unter die Top 3 schaffte. Ein vierter Platz in Kanada 2011 war das Höchste der Gefühle.

Schumacher freut sich auf die Testfahrten: "Es wird spektakulär, das Auto meines Vaters, den 2011er W02, zu fahren, auch wenn es nur kurze Stints sein werden. Es ist großartig, die Chance zu haben, diese Generation von Autos kennenzulernen. Dass er dieses Auto gefahren hat, macht es für mich noch spezieller, das weckt viele Emotionen. "

Es ist nicht das erste Mal, dass Mick Schumacher einen Boliden seines Vaters fahren darf. Er saß bereits in einem legendären Benetton und auch in mehreren Ferraris, die der siebenmalige Weltmeister in seiner Karriere bewegt hat. "Aber es wird das erste Mal sein, dass ich einen Mercedes fahre und ich bin mir sicher, dass ich unter dem Helm ein breites Grinsen haben werde", so der Youngster.

Schumacher ist neben Vettel zu Gast in Goodwood Foto: circuitpics.de

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.