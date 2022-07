GPDA: Fahrer wollen Vettel zum Bleiben überreden

Audio-Player laden

Mehrere Formel-1-Fahrer haben die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass Sebastian Vettel auch nach seinem Rücktritt als Direktor der Grand Prix Drivers' Association (GPDA) fungieren könnte. Vettel, der angekündigt hat, am Ende der Saison 2022 mit der Formel 1 aufhören zu wollen, ist seit 2010 Mitglied im Vorstand der Fahrergemeinschaft.

Derzeit ist er einer von drei Direktoren neben Mercedes-Pilot George Russell und Anastasia Fowle, die auch die Rechtsberaterin der Organisation ist, sowie dem Vorsitzenden, dem ehemaligen Formel-1-Piloten Alexander Wurz.

In der Pressekonferenz vor der Veranstaltung auf dem Hungaroring sagte Alpine-Pilot Esteban Ocon, dass Vettel "ein großartiger Botschafter aller Fahrer" sei, der "seine Stimme erhebt, wenn es um unsere Sicherheit geht und um alle Dinge, die ihm in Bezug auf die Fahrer nicht gefallen". Ocon fügt hinzu: "In dieser Hinsicht hoffe ich, dass er sich nicht zu weit vom Paddock entfernt."

Ricciardo: Vettel "war großartig für uns" Fahrer

Auf die Frage, ob ein möglicher Ersatz für Vettel in der GPDA in Bezug auf Fahrerfragen ähnlich offen sein müsste und ob es überhaupt einen solchen Kandidaten im aktuellen Feld gäbe, erläuterten Daniel Ricciardo und Valtteri Bottas ihre Gedanken zu einem möglichen Verbleib Vettels in seiner Rolle.

"Wir werden sehen, ob er weitermachen will", sagt der McLaren-Fahrer. "Sicherlich hat er einen guten Job gemacht. Seb ist ein Typ, der oft einfach sagt, wie es ist, und das meine ich nicht auf aggressive Weise, er ist einfach sehr ehrlich und direkt."

"Und wenn es um Themen wie Sicherheit geht, brauchen wir nicht um den heißen Brei herumzureden. Ich denke also, dass er charakterlich wirklich gut für diese Position ist. Ich denke, wir werden das intern besprechen und überlegen, wer ein guter Ersatz sein könnte. Aber, ja, er war großartig für uns", so Ricciardo.

Bottas: "Ich hoffe, er macht weiter"

"Ich hoffe, er macht weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob er scharf darauf ist, aber es wäre toll, wenn er weitermachen könnte", hofft der Finne.

Ein Beispiel dafür, dass Vettel sich für die Sicherheit der Fahrer einsetzt, war Belgien 2021, als McLaren-Pilot Lando Norris im Qualifying nach der Eau Rouge abflog und Vettel auf der Strecke anhielt, um nach der Gesundheit des Briten zu sehen.

Kürzlich erhielt der Aston-Martin-Pilot zudem eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro auf Bewährung, weil er die Fahrerbesprechung beim Österreich-Wochenende vorzeitig verließ, weil er unzufrieden damit war, dass der Fokus auf Themen wie Streckenbegrenzungen lag und nicht auf den allgemeinen Problemen der Fahrer.

