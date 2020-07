Grand Prix der Toskana: Neue Infos zum F1-Kalender 2020

Noch immer umfasst der überarbeitete Formel-1-Kalender 2020 nur acht Grands Prix, aber in den kommenden Tage sollen weitere Termine hinzukommen. Demnach wird Mugello die Europatour wie erwartet ergänzen und am 13. September ein Rennen ausrichten. Es bildet folglich einen Triple-Header mit Spa und Monza.

Da in Monza der Grand Prix von Italien stattfindet, ist davon auszugehen, dass der für das Rennen in Mugello gewählte Name die Unterstützung der lokalen Region Toskana widerspiegeln wird. So wie es auch bei der zweiten Veranstaltung auf dem Red Bull Ring der Fall ist, die als Grand Prix der Steiermark firmiert.

Der Grand Prix von Russland in Sotschi soll am 27. September, dem ursprünglichen Termin, bestätigt werden, da die Organisatoren bereits begonnen haben, den Kartenverkauf anzukündigen, nachdem sie ihn zuvor auf Eis gelegt hatten. Es könnte somit eines der ersten Rennen 2020 sein, das Zuschauern die Teilnahme erlaubt.

China und Vietnam sind für Ende Oktober anvisiert

Die Hoffnung, im Anschluss an Sotschi den Grand Prix von Kanada durchführen zu können, hat sich so gut wie zerschlagen. Aus Wettergründen war Anfang Oktober das einzige realistische Zeitfenster dafür. Nun wird erwartet, dass die Rennstrecke in Portimao/Portugal einspringt und diesen Termin übernehmen könnte.

China und Vietnam werden voraussichtlich Ende Oktober in den überarbeiteten Kalender integriert. Vor allem Vietnam hat zuletzt an Dynamik gewonnen. Hieß es zunächst, die Organisatoren in Hanoi wären bereit, mit der Premiere bis 2021 zu warten, signalisierte die Regierung kürzlich ihre Unterstützung für einen Nachholtermin 2020.

Kein Rennen auf dem amerikanischen Kontinent?

Die bevorstehende Ankündigung der Formel 1 wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Monate September/Oktober erstrecken, sodass der größte Teil des Novembers vorerst frei bleibt. Die Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien sind noch nicht verschoben oder abgesagt worden, stehen aber in ernsthaftem Zweifel.

Mit dem Wegfall Kanadas würde das bedeuten, dass es im Jahr 2020 keine Formel-1-Veranstaltung auf dem amerikanischen Kontinent geben wird. Geplant ist, die Saison mit zwei Rennen in Bahrain (29. November/6. Dezember) vor dem Finale in Abu Dhabi (13. Dezember) zu beenden. Imola und Hockenheim bleiben auf Standby.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.