Grand Prix von China: Stroll vor Piastri im ersten Freien Training

Lance Stroll (Aston Martin) hat sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von China die Bestzeit gesichert. Der Kanadier nutzte die am Ende der Session verbesserten Gripverhältnisse und setzte sich 0,327 Sekunden vor Oscar Piastri (McLaren) und 0,358 Sekunden vor Max Verstappen (Red Bull) an die Spitze des Klassements.

Weil Schanghai das erste Sprint-Wochenende der Formel-1-Saison 2024 ist, streuten die Fahrer und Teams ihre Programme im Training stärker als sonst. Das erschwert die Vergleichbarkeit der Rundenzeiten ebenso wie die Tatsache, dass die Gripverhältnisse schwer berechenbar waren, was zu zahlreichen Ausritten - auch in der Boxeneinfahrt - führte.

Lewis Hamilton (18./Mercedes/+2,537) erlebte zum Beispiel ein Deja-vu, als er an der Boxeneinfahrt die weiße Linie überfuhr und dafür vom Rennleiter die schwarz-weiße Flagge als Verwarnung gezeigt bekam. Da wurden Erinnerungen an 2007 wach. Später fuhr an der gleichen Stelle auch Fernando Alonso (19./Aston Martin/+2,634) geradeaus.

ServusTV-Experte Christian Klien sagt über das Ergebnis: "Ich würde abwarten und in dieses erste Training nicht allzu viel reinlesen. Das war eine Standortbestimmung, wie die Strecke ist. Erst im Sprint-Qualifying werden sie dann angasen."

Aber Helmut Marko sagt im Interview mit Sky: "Wir müssen uns deutlich verbessern, wenn wir da vorn mitfahren wollen. Die Reifen überhitzen stark, und das Gesamtfahrverhalten ist nicht so, wie es die Fahrer wollen. Wir verlieren fast in allen Abschnitten - auch wenn wir nicht genau wissen, mit wie viel Benzin die anderen unterwegs waren."

Einer von denen, die unter Wert geschlagen wurden, war Lando Norris (16./+2,328). Der McLaren-Pilot war kurz vor Schluss unterwegs zu einer potenziellen Bestzeit, wurde aber im letzten Sektor von Kevin Magnussen (Haas) aufgehalten und konnte sich nicht steigern. Ein Zwischenfall, der von den Rennkommissaren untersucht, aber nicht bestraft wurde.

Magnussen belegte übrigens den sechsten Platz, 0,017 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg, der Fünfter wurde. Esteban Ocon (7./+0,911), ausgestattet mit einem neuen Unterboden von Alpine, fuhr ebenfalls in die Top 10. Und die Sauber-Piloten Valtteri Bottas und Guanyu Zhou sicherten sich die Positionen 10 und 11.

Die beiden Ferraris, kurz vor der Schlussphase noch an der Spitze des Klassements, wurden in den letzten Minuten auf P13/14 durchgereicht. Mercedes belegte P17/18. Allein das zeigt schon, dass die Rundenzeiten vorerst noch mit Zurückhaltung interpretiert werden sollten. Viele der Topteams haben sich auf Longruns konzentriert, andere sind schon auf Zeit gegangen.

Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall kam es nach ungefähr 15 Minuten der Session, als neben der Strecke auf dem Rasen plötzlich ein kleines Feuer brannte. Wie das Feuer entstehen konnte, ist bisher unklar. Die Rennleitung ging jedenfalls auf Nummer sicher und zeigte kurz eine rote Flagge, bis der Qualm unter Kontrolle war.

