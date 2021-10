Gridstrafe für Lewis Hamilton: Neuer Verbrennungsmotor in Istanbul

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wird beim Grand Prix der Türkei in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückversetzt, nachdem sich Mercedes dazu entschlossen hat, einen neuen Formel-1-Motor zu verwenden (zur Motorenübersicht).

Das Weltmeisterteam hatte überlegt, ob es das Risiko eingehen sollte, Hamilton bis zum Ende der Saison mit seinem aktuellen Motor fahren zu lassen oder nicht.

Angesichts der Bedenken über die möglichen Auswirkungen eines Ausfalls auf seine Titelambitionen hat man sich jedoch dafür entschieden, Hamilton für das Rennen in der Türkei an diesem Wochenende einen neuen Verbrennungsmotor (ICE) einzubauen.

Teamchef Toto Wolff sagte vor kurzem, dass ein einzelner Motorschaden in einem Rennen vier Siege in Folge erfordern würde, um sich davon zu erholen: "Wir glauben, dass man vier Rennen braucht, in denen man Erster oder Zweiter wird, mit der schnellsten Runde, um den anderen wieder einzuholen, wenn man einen Ausfall hat."

Hamilton hatte seinerseits darüber gesprochen, dass er seine älteren Aggregate besonders schonen müsse, um sie nicht zu überlasten. "Ich versuche, meine Motoren, die wir eingebaut haben, mit absoluter Sorgfalt zu behandeln, wenn ich fahre."

Weil es sich beim Briten in Istanbul nur um einen neuen Verbrenner und damit eine Komponente der Antriebseinheit handelt, muss er in der Startaufstellung nicht ganz nach hinten. Anders bei Ferrari-Pilot Carlos Sainz: Weil bei ihm alle Komponenten der Antriebseinheit getauscht wurden, muss er am Sonntag von ganz hinten starten.

Hamiltons Titelrivale Max Verstappen entschied sich mit Red Bull bereits vor zwei Wochen in Sotschi für den Tausch mehrerer Antriebskomponenten und nahm das Rennen deshalb aus der letzten Startreihe auf. Er fuhr dennoch auf Platz zwei vor.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.