Grosjean: In der WhatsApp-Gruppe der F1-Fahrer geht's gerade rund!

Die Situation rund um das Coronavirus ist natürlich auch unter den Formel-1-Fahrern selbst Thema. "Unsere WhatsApp-Gruppe ist ... sagen wir unterhaltsam", verrät Romain Grosjean, der als Präsident der Fahrervereinigung GPDA auch ein Sprachrohr für die Piloten ist. "Wir stehen alle in Kontakt und versuchen das Beste daraus zu machen."

Als Journalisten wissen wollen, ob die FIA und die Formel 1 genügend auf die Fahrer gehört und die richtigen Maßnahmen getroffen hätten, winkt der Haas-Pilot jedoch ab: "Die GPDA ist die Stimme der Fahrer, und darüber kann ich nicht sprechen, weil ich nicht bei den anderen Fahrern war", meint er. "Ich kann höchstens für mich persönlich sprechen."

Und dort bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Standardfloskel zu bemühen, dass man den Verantwortlichen vertraue. "Es ist aber nicht so, dass wir groß eine Wahl gehabt hätten", legt er nach. Auf Widerspruch betont er: "Nein, hat man nicht. Wenn du ein Formel-1-Fahrer bist und ein Rennen ist, dann hast du keine."

Fotostrecke Liste Esteban Ocon mit Gesichtsmaske 1 / 9 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Die Angst geht um im Formel-1-Fahrerlager von Melbourne: Erste Coronavirus-Verdachtsfälle sind gemeldet, einige Teammitglieder bereits in Quarantäne. Auf den folgenden Bildern zeigen wir, wie die Formel 1 vor Ort mit der COVID-19-Situation umgeht. Mehr Abstand als sonst 2 / 9 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas etwa hielt bei seiner Ankunft im Fahrerlager am Donnerstag teilweise bewusst Abstand zu den Fans. McLaren-Boss schreibt 3 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren-Boss Zak Brown wiederum ging "auf Tuchfühlung" und schrieb sogar Autogramme - mit den Stiften der Fans. Menschenansammlungen meiden? 4 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Menschenansammlungen meiden? Das wird schwierig am Rennwochenende in Melbourne - wie hier beim Pitwalk in der Boxengasse. Gesichtsmasken im Publikum 5 / 9 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Immer wieder sind einzelne Personen mit Gesichtsmaske im Fahrerlager zu sehen, hier auch im Publikum. Fotograf mit Maske 6 / 9 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images Auch Renault-Fahrer Esteban Ocon kam mit Maske zur Arbeit am Medientag vor dem Formel-1-Auftakt, genau wie dieser Pressevertreter. Neue Verhaltensregeln? 7 / 9 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren-Fahrer Carlos Sainz muss sich offenbar erst noch an die empfohlenen Schutzmaßnahmen gewöhnen: "Hände aus dem Gesicht!" Desinfizieren, bitte! 8 / 9 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Williams-Pressedame Ann Bradshaw und ihr Kollege nutzen eine der neuen Desinifizierstationen im Fahrerlager in Melbourne. Mehr Distanz! 9 / 9 Foto: Erwin Jaeggi Red Bull wiederum hat für seine Fahrerinterviews eine regelrechte Schutzzone errichtet, die weitaus größer ist als sonst. Einige Medientermine der Formel-1-Teams wurden auch schon komplett gestrichen.

Der Franzose geht davon aus, dass sich eine Ausbreitung des Virus nicht so einfach vermeiden lasse. Zwar wurden die Fans in Australien schon auf Abstand gehalten, dennoch würden die Fahrer am Tag eine Menge Dinge anfassen. "Du gibst ein Autogramm und dann fasst du dir an den Bart. Und schon ist es passiert", sagt er.

"Und wenn der Mechaniker mir das Lenkrad gibt, dann nehme ich es. Und schon gibt es Kontakt", so Grosjean. Bei Haas wurden in Melbourne auch vier Mitarbeiter mit Verdacht auf COVID-19 getestet - jedoch negativ.

Grosjean will es daher so nehmen, wie es kommt, und nicht an jede Tätigkeit denken. "Sonst wird man ja verrückt", meint er. "Ich bin gesund. Ich vertraue meinem Immunsystem und drücke die Daumen."

Mit Bildmaterial von LAT.