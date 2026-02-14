"Großartige Schule": Warum Tiefpunkte für Sebastian Vettel kein Nachteil waren

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel hat offen darüber gesprochen, wie er mit den Tiefpunkten seiner Formel-1-Karriere umgegangen ist - und eingeräumt, dass es kein allgemeingültiges Rezept für den Umgang mit Nervosität und Druck gibt. "Ich glaube, das ist sehr individuell", meint der 38-Jährige.

"Es gibt nicht das eine Rezept, das für alle funktioniert", ergänzt Vettel im Gespräch mit Entrepreneur Middle East, als er nach dem Umgang mit den mentalen und physischen Aspekten der Formel 1 gefragt wird. "Jeder ist anders. Jeder performt anders. Jeder braucht ein anderes Umfeld, um Leistung zu bringen."

"Aber wenn man über Druck spricht und darüber, wie man mit Nervosität oder Erwartungen umgeht, dann muss man offen genug sein, sich selbst zu fragen, warum man dieses Gefühl von Nervosität gerade jetzt erlebt und zum Beispiel einen Tag zuvor noch nicht."

"Was ist eigentlich das Schlechte daran, wenn es Überhand nimmt? Wie kann man vielleicht lernen, es zu kontrollieren? Oft sagen Leute: 'Ich wünschte, ich wäre nicht nervös.' Aber eigentlich ist Nervosität gut", ergänzt Vettel und betont, dass ein gewisses Maß an Anspannung sogar nützlich und hilfreich sein kann.

"Man kann Nervosität in eine positive Richtung lenken"

"Man braucht sie, denn sie bedeutet auch, dass man bereit ist, dass man aufgeregt ist - und man kann dieses Gefühl nutzen und in eine positive Richtung lenken. Genau das meine ich mit: Es ist sehr individuell." Eine Pauschalantwort kann der viermalige Weltmeister deshalb nicht geben.

"Aber ich denke, man sollte sich nicht scheuen, sich selbst zu fragen, warum man sich gerade so fühlt, was einem vielleicht im Moment fehlt, wie das Umfeld um einen herum ist, was einem ein Gefühl von Wohlbefinden gibt. Man sollte versuchen, mehr von dem zu schaffen, was einem Ruhe und Sicherheit gibt, um dann leistungsfähig zu sein - und vielleicht die Dinge zu reduzieren, die weniger gut sind, oder sich ihnen bewusst zu stellen."

Vettel ergänzt, dass er aus seiner Zeit in der Formel 1 viel darüber gelernt habe, wie man mit schwierigen Momenten umgeht - und dass er diese Erfahrungen auch in sein Leben nach dem Karriereende mitgenommen habe. "Selbst innerhalb einer Saison gibt es Höhen und Tiefen. Man muss weitermachen. Man muss nach vorne schauen."

"Es gibt viele Dinge, die gegen einen laufen und nicht so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Auch wenn es von außen vielleicht so aussieht, als würde alles ganz leicht passieren. Das ist es nie", verrät Vettel. "Es gibt viele Hindernisse auf dem Weg, viele Herausforderungen, die man von außen nicht sieht, mit denen man aber umgehen muss. Das ist eine großartige Schule für alles, was danach kommt."