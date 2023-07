Große Schwäche von AlphaTauri: Schlechte News für Daniel Ricciardo?

Daniel Ricciardo mag sich über seine Rückkehr in die Formel 1 freuen, doch wenn er in Ungarn auf die Strecke geht, wird er mit einer brutalen Realität konfrontiert.

Denn statt mit dem siegfähigen RB19, mit dem er diese Woche bei den Reifentests in Silverstone brillierte, wird er mit einem Auto antreten, mit dem AlphaTauri derzeit das Schlusslicht der Konstrukteurswertung bildet.

Schlimmer noch: Der Australier wird mit einer entscheidenden Schwäche des AT04 zurechtkommen müssen, mit der er in seinen zwei Jahren bei McLaren so zu kämpfen hatte.

Ricciardo ist dafür bekannt, dass er ein Auto liebt, das beim Bremsen und am Kurveneingang stark ist. Wenn man ihm ein Auto mit diesen Eigenschaften gibt, kommt seine Brillanz zum Vorschein, wie man bei seinen charakteristischen Überholmanövern mit spätem Anbremsen oft gesehen hat.

Aber wie seine Zeit bei McLaren gezeigt hat, können die Dinge schnell außer Kontrolle geraten, wenn das Auto, das er fährt, ihm am Kurveneingang nicht das Vertrauen gibt, das er braucht.

Im vergangenen Jahr sagte er im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" über das Problem am Kurveneingang: "Dort fängt alles an."

"Wenn man am Kurvenausgang Probleme hat, ist das normalerweise ein Produkt dessen, was in der Kurve passiert ist und dich in eine Position gebracht hat, in der du, sagen wir, Schwierigkeiten am Kurvenausgang hast. Die meisten Probleme beginnen am Kurveneingang - vielleicht nicht alle, aber die meisten".

AlphaTauri: Probleme am Kurveneingang

Daher ist es für Ricciardo wahrscheinlich nicht ideal zu wissen, dass eines der Hauptprobleme, mit dem Yuki Tsunoda und Nyck de Vries in diesem Jahr zu kämpfen hatten, eine Limitierung am späten Kurveneingang war, die zu einer Instabilität des Hecks führte. Das ist nicht gut für das Selbstvertrauen der Fahrer.

AlphaTauris Technikchef Jonathan Eddolls sprach vor der Entscheidung für Ricciardo offen über dieses kritische Problem, für das das Team eine Lösung sucht: "Der späte Kurveneingang, sagen wir die Instabilität des Hecks, war der größte Schwachpunkt, an dem wir gearbeitet haben", sagt er. "Wir haben das verbessert, aber es ist immer noch eine Schwäche, würde ich sagen."

Das Problem des AlphaTauri scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass sich das Heck des Autos bei starker Verzögerung hebt, wenn der Abtrieb nachlässt. Dies führt zu einem aerodynamischen Ungleichgewicht.

Zu Beginn des Jahres sagte Egginton: "Das war eines der Ziele, die wir vor der Saison nicht ganz erreicht hatten, und wir hatten keinen Zweifel daran, was wir tun wollten."

"Wir wollten die Last auf der Hinterachse bei einer hohen hinteren Höhe verbessern, und zwar in einem sehr grundlegenden Sinne. Und es ist der Lastabfall bei diesen Fahrhöhen, der im Moment unsere Instabilität verursacht", so Egginton.

"Wenn wir die Hecklast in der Eingangsphase verbessert haben, haben wir mehr Hecklast und damit mehr Stabilität. Und wir arbeiten daran, dies weiter in die Kurve hinein zu bringen, damit der Fahrer im späten Einlenk-Scheitelpunkt der Kurve mehr Druck ausüben kann".

Probleme werden nur verschoben

Da es bei der aktuellen Generation der Ground-Effect-Autos recht schwierig ist, einen Set-up-Kompromiss zu finden, der mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kurvengeschwindigkeiten zurechtkommt, räumt Eddolls ein, dass sich die Auswirkungen eines Problems in einem Bereich einer Runde auf andere Bereiche ausbreiten können.

"Wenn man versucht, die Schwäche des späten Kurveneingangs zu beheben, macht man andere Bereiche des Autos langsamer", sagt er.

"Natürlich versuchen wir, einen Kompromiss zu finden, der uns die schnellste Rundenzeit bringt. Aber diesen Kompromiss gehen wir jede Woche ein", so Eddolls.

Die zahlreichen Updates, die AlphaTauri zum Großbritannien-Grand-Prix mitbrachte, sollten diesen Bereich verbessern, stießen bei Tsunoda aber auf wenig Gegenliebe. Die Arbeit geht jedoch weiter und wie Eddolls sagt, wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis das Team den besten Weg zur Leistungssteigerung gefunden hat.

"Wenn man Änderungen an der Aerodynamik vornimmt, gibt es eine gewisse Trägheit, und es dauert eine Weile, bis diese Teile am Auto ankommen", sagt er. "Aber von jetzt an sollten wir in diesem Bereich die Auswirkungen der Änderungen sehen."

Wie schnell AlphaTauri das Problem in den Griff bekommt, könnte der Schlüssel zu Ricciardos Glück für den Rest der Saison sein.

Aber der Australier selbst ist vielleicht der Meinung, dass er nach seinen schlechten Erfahrungen mit dem Kurveneingang bei McLaren viel besser weiß, was zu tun ist, um die Dinge dieses Mal in Ordnung zu bringen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.