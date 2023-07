Großer Preis von Österreich: Verstappen dominiert einziges Training

Max Verstappen hat sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg die Bestzeit gesichert. Der Red-Bull-Pilot erzielte in der einzigen FT-Session des Wochenendes eine Bestzeit von 1:05.742 Minuten und verwies damit Carlos Sainz (+0,241) und Charles Leclerc (beide Ferrari/+0,270) auf die Plätze.

Verstappen, halber "Lokalmatador" mit der lautstarken "Orange Army" hinter sich, war mit dem Auftakt offenbar nicht ganz zufrieden. Zu Beginn der Session gab er am Boxenfunk durch: "Die Vorderreifen kriegen nicht wirklich Grip, ich habe viel Untersteuern." Umso bemerkenswerter, als Red Bull für das Heimrennen neue Aufhängungsteile entwickelt hat.

Aber auch bei Lewis Hamilton (4./+0,509) lief nicht alles perfekt. Der Mercedes, diesmal ohne Updates, wurde nämlich in der Boxengasse "geblitzt". Hamilton fuhr um 13:50 Uhr mit 80,2 statt der erlaubten 80 km/h durch die Boxengasse und muss dafür 100 Euro Strafe bei der FIA bezahlen.

Was das Kräfteverhältnis für den Rest des Wochenendes betrifft, muss das Ergebnis des ersten Trainings aber nicht zwingend repräsentativ sein. Erstens, weil das Freitags-Qualifying erst am Abend gefahren wird, bei viel niedrigeren Asphalttemperaturen. Und zweitens, weil die beiden Ferraris ihre Bestzeiten auf Soft-Pirellis fuhren, Verstappen seine hingegen auf Medium.

Mit Rundenzeiten knapp über einer Minute ist der Red-Bull-Ring normalerweise bekannt für enorm knappe Zeitabstände. Im Freien Training lagen immerhin neun Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Der Letzte, Lando Norris (McLaren), hatte 1,626 Sekunden Rückstand auf Verstappens Bestzeit.

Fünfter wurde am Freitag zu Mittag Sergio Perez (Red Bull/+0,520). Der Mexikaner, am Donnerstag noch krank in seinem Hotelzimmer und allen Medienterminen ferngeblieben, scheint wieder fit zu sein und hatte im ersten Training zumindest soweit von außen sichtbar nicht mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Er reihte sich vor Lance Stroll (Aston Martin/+0,598), Kevin Magnussen (Haas/+0,755) und Fernando Alonso (Aston Martin/+0,914) ein. Nico Hülkenberg (Haas) lag lang an letzter Position, verbesserte sich aber mit dem letzten Run noch auf Rang 13. Sein Rückstand: 1,104 Sekunden.

Wie wichtig das erste Training war, erklärt Franz Tost im Interview mit 'Sky': "Man kann am Set-up nicht viel verstellen, weil man dabei immer zu viel Zeit verliert während des einzigen Freien Trainings. Wir fangen an mit einer normalen Spritmenge, werden dann eine Rennsimulation mit viel Sprit fahren."

"Denn wir müssen Feedback bekommen. Du kannst hier nicht ins Rennen gehen, ohne dass du Daten hast, was den Abbau der Reifen betrifft. Diese Daten brauchen wir, um eine Strategie zu entwerfen, und das muss alles im ersten Training geschehen", so Tost.

Wo gibt's Qualifying und Rennen live zu sehen?

Beim Grand Prix von Österreich findet das Qualifying bereits am Freitagabend statt. Die Session, in der es um die Startpositionen für das Rennen am Sonntag geht, beginnt um 17:00 Uhr.

Am Samstag stehen dann das Sprint-Shootout auf dem Programm, in dem die Startaufstellung für den F1-Sprint ausgefahren wird. Das Shootout beginnt um 12:00 Uhr, der eigentliche F1-Sprint über 24 Runden um 16:30 Uhr.

Und am Sonntag folgt dann der Grand Prix von Österreich über 71 Runden auf dem Red-Bull-Ring. Start für das Rennen ist um 15:00 Uhr.

Abgerundet wird das Programm auf Sky durch die tägliche F1-Show auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Host Kevin Scheuren begrüßt Stefan Ehlen vor Ort in Spielberg zur Analyse des Tages in der Formel 1. Am Freitag und Samstag ab 22:30 Uhr, am Sonntag ab 23:00 Uhr (Sendeplan provisorisch, Änderungen vorbehalten). (Um per Pushnachricht informiert zu werden, wann die Streams losgehen, am besten jetzt kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren!)

