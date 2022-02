"Großes Lächeln auf allen Gesichtern": Erste McLaren-Ausfahrt glückt

Audio-Player laden

Daniel Ricciardo und Lando Norris konnten sich am Montag einen ersten Eindruck der neuen Formel-1-Generation machen. Denn McLaren fuhr in Barcelona die ersten Meter mit seinem neuen MCL36, der in der Saison 2022 an den Start gehen wird.

McLaren absolvierte im Rahmen eines Filmtages einen Shakedown, der auf 100 Kilometer begrenzt ist, und ließ dabei beide Piloten ans Steuer. Daniel Ricciardos Eindruck dabei: "War ziemlich gut", lacht er.

"Ich war lange nicht mehr so gespannt darauf, ein neues Formel-1-Auto zu fahren. Natürlich bin ich jedes Jahr gespannt, aber das waren die größten Regeländerungen aller Zeiten - zumindest in meiner Formel-1-Zeit", so der Australier, der zudem etwas von seiner Winter-Steifigkeit ablegen konnte, wie er sagt.

Das Gefühl im Auto sei dabei "ganz gut" gewesen. Denn so wirklich wusste Ricciardo nicht, was er erwarten sollte. Zwar hatte er zuvor schon Fahrten im Simulator absolviert, "aber die Realität ist manchmal ganz anders als im Simulator", meint er.

Auch für Teamkollege Lando Norris war es eine völlig neue Erfahrung. Dem Briten ist dabei vor allem eines aufgefallen: Die Sicht im Auto ist anders als früher. Denn weil Seitenkästen und Spiegel neu angeordnet sind, fühlt sich das Auto für ihn deutlich breiter an. "Es fühlt sich anders an, weil es visuell anders ist", sagt er. "Auch der Sound ist etwas anders, man muss sich gewöhnen."

Lando Norris, McLaren MCL36 1 / 3 Foto: McLaren Lando Norris, McLaren MCL36 2 / 3 Foto: McLaren Lando Norris, McLaren MCL36 3 / 3 Foto: McLaren

Sportlich hat der Shakedown aber keinen Wert: "Es gibt keine Rundenzeiten, also wissen wir nicht, wo wir stehen", sagt Ricciardo. Erst am morgigen Mittwoch wird es das erste Kräftemessen mit den anderen geben, wenn die Testfahrten in Barcelona beginnen.

Wichtig war am Montag nur, dass alle Systeme gecheckt werden und funktionieren. "Das Team hat einen guten Job gemacht, das Auto lief zuverlässig", lobt Ricciardo und macht in der Garage ein "großes Lächeln auf allen Gesichtern" aus.

Mit Bildmaterial von McLaren.