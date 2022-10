Guanyu Zhou: Alfa Romeo hat mit Update "riesigen Schritt" gemacht

Audio-Player laden

Verfolger Aston Martin hat zuletzt mächtig Punkte aufgeholt, aber bei Alfa Romeo ist man entschlossen, den sechsten Rang in der Formel-1-Konsktrukteurswertung 2022 zu halten und auch am Saisonende noch vorzuweisen.

Aston Martin hat bei den drei zurückliegenden Rennen - Singapur, Suzuka, Austin - mit Sebastian Vettel und Lance Stroll zwei sechste und zwei achte Plätze erzielt und damit 24 WM-Punkte eingefahren. Im Gegensatz dazu ist Alfa Romeo mit Valtteri Bottas und Guanyu Zhou im selben Zeitraum kein einziger WM-Punkt gelungen. Der Vorsprung auf Aston Martin beträgt drei Rennen vor Schluss der Saison nur noch drei Punkte.

Trotzdem, oder gerade deshalb, ist die Motivation bei Alfa Romeo groß. "Ich finde, dass wir in den Qualifyings immer ein bisschen besser waren, wohingegen sie in den Rennen einen kleinen Vorteil haben", beschreibt Guanyu Zhou das Duell Alfa vs. Aston und setzt seine Hoffnungen in das jüngste Update am C42.

Guanyu Zhou: "Haben jetzt das Auto" für Duell gegen Aston Martin

"Ich glaube, alles ist möglich. Was heraussticht, ist unsere Performance auf eine schnelle Runde", sagt Zhou. Unter anderem dank eines neuen Frontflügels hat man "bei den zurückliegenden Rennen einen riesigen Schritt gemacht", wie der Chinese herausstellt.

Die Performance im Qualifying zum Grand Prix der USA in Austin - wo zunächst beide Alfa Romeo den Q3-Einzug geschafft hatten, bevor Zhous Runde gestrichen wurde - hat laut Zhou eines deutlich gezeigt: "Unser Upgrade-Paket funktioniert, keine Frage."

Zhous Zielsetzung für die letzten drei Saisonrennen in Mexiko-Stadt, Sao Paulo und Abu Dhabi lautet: "Die Konstrukteurswertung vor ihnen abschließen", wobei er mit "ihnen" natürlich Aston Martin meint. "Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt das Auto haben, um das schaffen zu können. Es geht jetzt einfach darum, dass es beide Fahrer auf den Punkt bringen und dafür kämpfen."

Valtteri Bottas: Motiviert, als würde es um einen Sieg gehen

Mit "beide Fahrer" spricht Zhou direkt seinen erfahrenen Teamkollege Valtteri Bottas an. "Das Gefühl, wenn man um Siege kämpft, ist natürlich ein anderes", sagt der ehemalige Mercedes-Pilot zum Duell gegen Aston Martin und weiter: "Ich akzeptiere aber, dass wir hier von einem Projekt sprechen und wir nicht über Nacht in der Spitzengruppe mitfahren können."

"Was die aktuelle Saison betrifft, befinden wir uns auf Kurs", meint Bottas und stimmt Zhou zu, indem er sagt: "Unsere Motivation besteht darin, den sechsten Platz in der Konstrukteurs-WM einzufahren. Das ist immer noch möglich und dafür geben wir alles."

"Ich bin für diese Aufgabe genauso motiviert, wie wenn es um einen Sieg gehen würde", versichert Bottas. In Rückschau auf den Grand Prix der USA bezeichnet es der Finne als "enttäuschend", dass er Alfa Romeo mit dem von ihm selbst verschuldeten Ausfall - Dreher in Runde 17 an 13. Stelle liegend - um mögliche WM-Punkte gebracht hat.

Und so sagt Bottas in Vorausschau auf den Grand Prix von Mexiko an diesem Wochenende: "Das lässt meine Motivation für dieses Rennen nur noch größer werden. Ich will hier unbedingt punkten."

