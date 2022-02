Guanyu Zhou: Ferrari-Kader hat mir in der Entwicklung geholfen

Audio-Player laden

2022 steht Guanyu Zhou vor seiner ersten Formel-1-Saison - und das bei Alfa Romeo, obwohl der junge Chinese zuvor als Juniorfahrer bei Alpine gearbeitet hat. Seine erste Nachwuchsakademie durchlief der 22-Jährige aber tatsächlich bei Ferrari.

2014 wurde er ins Förderprogramm der Scuderia Ferrari aufgenommen, bevor er fünf Jahre später Teil der Renault Sport Academy wurde. "Beide Akademien waren in einem unterschiedlichen Stadium meiner Rennfahrerkarriere", sagt er rückblickend.

"Ferrari war sehr früh, als ich im ersten Jahr in einem Single-Seater-Rennen der Formel 4 antrat. Für einen jungen Fahrer ist es sehr gut, ein Juniorprogramm eines Formel-1-Teams zu haben, das einem hilft, zu wissen, wie viel ich schon vorher lernen muss, um ein Formel-1-Fahrer zu werden. Und dann hat man natürlich diese Ingenieure, die einen auf der Strecke unterstützen, das ist immer hilfreich."

Zhou: Was Ferrari und Alpine unterschied

Als Zhou zu Alpine beziehungsweise Renault stieß, begann er mit der Formel 2 - "also die wichtigste Phase meiner Rennfahrerkarriere", wie er heute sagt. "Der Grund für den Wechsel war, dass ich mehr Gelegenheit hatte, an Formel-1-Projekten mitzuwirken, viel im Simulator zu arbeiten und viel mit dem Team zu testen."

Das sei eine "sehr gute Vorbereitung" auf die Königsklasse, weil man im Falle eines Aufstiegs nicht bei Null anfangen müssen. "Sondern man hat bereits ein gewisses Vorwissen über das Auto und die Arbeitsweise des Teams", sagt der Formel-1-Rookie, auch wenn er letzten Endes bei einem anderen Team gelandet ist.

"Klar, alle Teams arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Aber um ehrlich zu sein, ist das Ziel jedes Teams doch ziemlich klar: Sie wollen immer die Besten sein oder besser als im Vorjahr. Ich bin also ganz zufrieden damit, all diese verschiedenen Programme durchlaufen zu haben. Es hilft mir auf jeden Fall mehr, als wenn ich ganz allein mit mir selbst beschäftigt wäre", hält der Chinese fest.

Druck, es in die Formel 1 zu schaffen, war groß

1999 in Schanghai geboren, ist er der erste Stammfahrer, der für China in der Formel 1 antritt. Den damit verbundenen Druck spürte Zhou, noch bevor er seinen Vertrag unterschrieb: "Es gab viele Gespräche, und das Land wollte unbedingt, dass ich in der Formel 1 fahre."

"Es wäre die letzte Hoffnung für die nächsten fünf bis zehn Jahre, also wollte ich es wirklich tun. Auch für die Motorsportfans in meiner Heimat. Ich stand also ziemlich unter Druck, denn ich wusste, wenn ich es jetzt nicht schaffe, wird die Chance in der Zukunft viel geringer werden", erklärt der 22-Jährige.

Als das einmal geschafft war, sei der Druck automatisch geringer geworden. "Aber natürlich hat man mehr Druck, weil man in der Formel 1 ist, auf einer größeren Bühne, und die Welt wird genau sehen, was man bei jedem Rennen macht."

2022 noch kein Heimrennen für den Chinesen

Doch damit glaubt Zhou, gut umgehen zu können: "Insgesamt denke ich, dass ich seit zwei, drei Jahren immer ziemlich viel Druck habe, aber das hält mich nicht wirklich davon ab, mich weiter zu verbessern oder die Ergebnisse auf der Strecke zu verbessern."

"Und was die Fans angeht, so denke ich, dass sie zu Hause sehr gespannt auf die Saison sind. Sie können den Bahrain-Grand-Prix kaum erwarten und zählen die ganze Zeit den Countdown. Natürlich sind sie ein wenig enttäuscht, dass es (in diesem Jahr) keinen Grand Prix von China gibt. Ich wäre gerne vor heimischem Publikum gefahren, denn das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht."

Nach einer dreijährigen Pandemiepause soll der Grand Prix von China im Jahr 2023 in den Formel-1-Kalender zurückkehren. Der Vertrag mit Schanghai läuft bis einschließlich 2025.

Zhou will sich bei der Anpassung Zeit nehmen

Angst davor, von den Fans zu früh abgeschrieben zu werden, wenn es nicht sofort läuft, hat Zhou nicht. "Sicher wird man recht früh beurteilt, aber ich denke, das ist bei jedem Fahrer so, wenn er in die Formel 1 kommt", sagt der Neuankömmling.

"Ich weiß, dass ich Zeit brauche, um mich anzupassen, und ich werde mir am Anfang nicht zu viel zumuten. Ich möchte erst einmal meinen Schritt in der Formel 1 machen und mich dann von Rennen zu Rennen weiterentwickeln", blickt er voraus.

"Natürlich möchte ich das so schnell wie möglich tun. Aber ich denke, dass es eine Lernkurve für mich geben wird, vor allem in der ersten Saisonhälfte, wo ich mich an alle möglichen Szenarien anpassen muss. Aber am Ende erwarte ich, dass man sich im Laufe der Saison verbessert und die Erwartungen erfüllt, die man an sich hat."

