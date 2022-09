Guanyu Zhou Zehnter in Monza: Erster Punkt für Alfa Romeo seit Kanada

Audio-Player laden

Nach dem starken Saisonstart von Alfa Romeo war seit dem Grand Prix von Kanada punktetechnisch Ruhe eingekehrt. Während sich Valtteri Bottas von einer Gridstrafe zu nächsten hangelte und große Probleme mit der Zuverlässigkeit hatte, konnte sein Teamkollege Guanyu Zhou in Italien mit Platz zehn immerhin mal wieder einen Punkt für Alfa Romeo holen.

Zuvor blieb man ganze sechs Rennen in Serie ohne Zähler, wobei man mit Zhou auch in Monza von den vielen Startplatzstrafen und den Ausfällen von Fernando Alonso und Daniel Ricciardo profitieren konnte.

"Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat, denn es war ein harter Weg seit Montreal, weil wir zu Beginn der Saison sehr stark waren und dann einen Leistungsabfall hatten", sagt der Chinese nach dem Top-10-Resultat in Italien.

Zhou: Williams auf der Geraden einfach zu schnell

"Wieder in den Punkterängen zu sein, ist ein tolles Gefühl und ein großartiges Ergebnis für das Team. Wir wussten, dass wir heute eine Chance hatten, unsere Pace war gut, und das ermöglichte es uns, mit den anderen Teams mitzuhalten", so Zhou weiter.

Dass das Tempo des Alfa Romeos gut war, zeigt auch die Tatsache, dass Zhou im DRS-Zug, der von Daniel Ricciardo ausgelöst wurde, mithalten konnte und zeitweise drauf und dran war, Nyck de Vries vor ihm im Williams für Platz neun zu überholen.

"[Mit dem DRS-Zug] haben wir vorher schon gerechnet, sodass es am Ende viele Runden mit dem DRS waren. Als Nyck einmal außerhalb des DRS war, hatte ich eine gute Chance, aber es war klar, dass es schwierig werden würde, einen Williams mit ihrem Topspeed zu überholen."

Bald wieder mehr Punkte für Alfa Romeo?

Auch Teamchef Frederic Vasseur zieht insgesamt eine positive Bilanz nach dem Rennwochenende in Monza: "Wir hatten ein gutes Wochenende als Team und der Punkt, den wir mit Zhou nach Hause gebracht haben, ist eine tolle Belohnung."

"Leider wurde Valtteri [Bottas'] Tag durch den Schaden, den er beim Start erlitten hat, beeinträchtigt, aber das Wichtigste ist unsere Leistung: Wenn wir sie in den nächsten Rennen fortsetzen, können wir versuchen, mehr Punkte mit nach Hause zu nehmen."

Zhou freut sich auf Double-Header in Asien

Zhou freut sich nun auf die nächsten beiden Rennen in Singapur und Japan, besonders aufgrund ihrer geografischen Nähe zu seiner Heimat China: "Wir haben jetzt ein paar Wochen Pause, was uns Zeit gibt, uns nach dem Triple-Header auszuruhen und vor allem zu analysieren, was an diesem Wochenende funktioniert hat und was in den letzten Rennen schiefgelaufen ist."

"Wir wollen vorbereitet und motiviert in die nächsten Rennen gehen. Ich freue mich auf die Doppelveranstaltung in Asien, da die Rennen näher an meiner Heimat stattfinden und viele Fans kommen werden, um mich zu unterstützen."

