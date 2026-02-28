Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi trotz Sturz auf Pole, Bagnaia P13

MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi trotz Sturz auf Pole, Bagnaia P13

Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Formel 1
Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

MotoGP-Qualifying Buriram 2026: Bezzecchi knapp vor Marquez auf Pole

MotoGP
Buriram
MotoGP-Qualifying Buriram 2026: Bezzecchi knapp vor Marquez auf Pole

IndyCar-Auftakt FT1: Mick Schumacher nach fünf roten Flaggen Drittletzter

IndyCar
St. Petersburg
IndyCar-Auftakt FT1: Mick Schumacher nach fünf roten Flaggen Drittletzter

Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac

Formel 1
Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac

Honda verrät: Das sorgt für die Probleme im Motor bei Aston Martin

Formel 1
Honda verrät: Das sorgt für die Probleme im Motor bei Aston Martin

„Wie Pau und Macau!“ Das sagt Mick Schumacher vor dem IndyCar-Auftakt

IndyCar
St. Petersburg
„Wie Pau und Macau!“ Das sagt Mick Schumacher vor dem IndyCar-Auftakt

Wechsel an der Spitze: Marc Hennerici übernimmt Führung bei Prosport

NLS
Wechsel an der Spitze: Marc Hennerici übernimmt Führung bei Prosport
Reaktion
Formel 1

Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Günther Steiner ist "positiv überrascht" von Audi, stellt allerdings auch klar, dass man von Nico Hülkenberg und Co. in der Saison 2026 keine Wunder erwarten dürfe

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Nico Hülkenberg und Audi hinterließen bei Günther Steiner einen soliden Eindruck

Foto: Getty Getty

Audi habe ihn beim Formel-1-Wintertest in Bahrain "positiv überrascht", sagt Experte Günther Steiner gegenüber sport.de. "Für Audi ist es ein kompletter Neuanfang. So eine Motoreinheit zu bauen ist nicht zu unterschätzen", erklärt der langjährige Haas-Teamchef.

Zudem erinnert er: "Audi hat das komplette Management gewechselt vor eineinhalb Jahren." Damals wurden Andreas Seidl und Oliver Hoffmann vor die Tür gesetzt, stattdessen wurde mit Mattia Binotto ein neuer Chef für das Formel-1-Projekt installiert.

Solche Umstrukturierungen hinter den Kulissen seien immer schwierig, erklärt Steiner. Umso überraschender ist es da für ihn, dass Audi in Sachir einen ordentlichen Eindruck hinterließ. "Sie fahren konstant, und auch die Zeiten sind respektabel", lobt er.

(ANZEIGE: Die komplette Formel-1-Saison 2026 live und ohne Werbeunterbrechung bei Sky verfolgen!)

Gabriel Bortoleto beendete den Bahrain-Test in der Zeitenliste auf Platz zehn und sortierte sich im Mittelfeld direkt hinter Pierre Gasly (Alpine) und Oliver Bearman (Haas) ein - und damit zum Beispiel vor den Piloten von Williams oder den Racing Bulls. "Audi sieht nicht so schlecht aus", betont Steiner daher.

"Sie können nicht um Siege mitfahren, sind nicht bei den Top 4 vorne dabei, aber wenn sie im Mittelfeld sind, ist das schon sehr positiv", betont der 60-Jährige. Die vergangene Saison schloss das Team, damals noch unter dem Namen Sauber und mit Ferrari-Motoren, auf dem neunten und vorletzten WM-Rang ab.

Highlight in der Saison 2025 war der überraschende Podestplatz von Nico Hülkenberg in Silverstone. Dass es Audi in diesem Jahr erneut bei einem Grand Prix auf das Treppchen schafft, kann sich Steiner im Normalfall allerdings nicht vorstellen.

"Ob es für ein Podium dieses Jahr langt, glaube ich nicht", betont er und erklärt, Hülkenbergs Aufgabe sei es, "Audi als Team weiter nach vorne zu bringen mit seiner Erfahrung". Zudem werde der Deutsche sicher auch einige WM-Punkte holen.

"Wir wissen alle, was Nico kann", lobt Steiner, der Hülkenberg bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Haas kennt. "Podium wird es dieses Jahr aber keines geben für Nico", prophezeit er.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac
Mehr von
Ruben Zimmermann

Warum McLaren 2026 zu Beginn "defensiv" sein will

Formel 1
Formel 1
Warum McLaren 2026 zu Beginn "defensiv" sein will

Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

Formel 1
Formel 1
Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli

Formel 1
Formel 1
Nach 30 Jahren: Mario Isola verlässt Formel-1-Reifenhersteller Pirelli
Mehr von
Nico Hülkenberg

"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Bedeutende Fortschritte": Audi mit positivem Testfazit

Nico Hülkenberg: So steht es wirklich um Audi

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Nico Hülkenberg: So steht es wirklich um Audi

Nachteil für Audi beim Motor? Nico Hülkenberg spricht Klartext

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Nachteil für Audi beim Motor? Nico Hülkenberg spricht Klartext
Mehr von
Audi

Trick von Alpine kopiert: Audi baut um

Formel 1
Formel 1
Trick von Alpine kopiert: Audi baut um

Jonathan Wheatley ehrlich: So läuft es für Audi wirklich

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Jonathan Wheatley ehrlich: So läuft es für Audi wirklich

Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Überraschung: Audi holt diesen Fahrer aus dem Ruhestand

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi trotz Sturz auf Pole, Bagnaia P13

MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi trotz Sturz auf Pole, Bagnaia P13

Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

Formel 1
Günther Steiner: 2026 noch zu früh für Audi-Podestplätze

MotoGP-Qualifying Buriram 2026: Bezzecchi knapp vor Marquez auf Pole

MotoGP
Buriram
MotoGP-Qualifying Buriram 2026: Bezzecchi knapp vor Marquez auf Pole

IndyCar-Auftakt FT1: Mick Schumacher nach fünf roten Flaggen Drittletzter

IndyCar
St. Petersburg
IndyCar-Auftakt FT1: Mick Schumacher nach fünf roten Flaggen Drittletzter