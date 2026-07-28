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Günther Steiner: Esteban Ocon hat keine Zukunft mehr bei Haas

Während Oliver Bearman überzeugt, gerät Esteban Ocon immer stärker unter Druck - Günther Steiner glaubt an einen Fahrerwechsel bei Haas nach der Saison 2026

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
Günther Steiner: Esteban Ocon hat keine Zukunft mehr bei Haas

Esteban Ocon noch ohne Zukunftsaussichten in der Formel 1

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Die Zukunft von Esteban Ocon bei Haas steht erneut im Fokus. Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner geht davon aus, dass der Franzose das US-Team nach der Formel-1-Saison 2026 verlassen wird. Als möglichen Nachfolger bringt er Ferrari-Junior Rafael Camara ins Spiel.

In einer Folge des Podcasts The Red Flags Podcast äußert Steiner vor dem Grand Prix von Ungarn eine deutliche Einschätzung zu Ocons aktueller Form. Der 29-Jährige wird in dieser Saison bislang klar von seinem Teamkollegen Oliver Bearman geschlagen, der sich in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 befindet.

"Ich denke, Ollie macht einen sehr guten Job, und bei Esteban ist es einfach so: Das ist das Maximum, was er leisten kann", sagt Steiner. "Der Unterschied ist so groß. Ich glaube, das ist derzeit der größte Unterschied zwischen Teamkollegen in der Meisterschaft. Vor allem im Qualifying."

"Wenn man sich auch den Zeitunterschied zwischen den beiden ansieht, ist er immer riesig. Deshalb glaube ich nicht, dass er dort eine Zukunft hat. Ich denke, das ist sein letztes Jahr dort."

Steiner bringt Ferrari-Junior Camara ins Spiel

Sollte Ocon Haas tatsächlich verlassen, stellt sich die Frage nach einem möglichen Nachfolger. Als Kandidaten wurden zuletzt unter anderem McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli, Formel-2-Pilot Rafael Camara sowie Yuki Tsunoda gehandelt.

Steiner hält allerdings Camara für die wahrscheinlichste Lösung. Der Brasilianer gehört zum Nachwuchsprogramm von Ferrari und würde damit aus seiner Sicht gut ins Konzept passen.

"Ich denke, Yuki wird schwierig, weil er wegen seiner Verbindung zu Honda klar ein Honda-Fahrer ist", erklärt Steiner. "Ich glaube nicht, dass er zu Toyota wechseln wird. Ich würde Camara sagen."

Ocon hält sich bedeckt

Auf seine Zukunft angesprochen, wollte Ocon am Medientag in Ungarn keine konkreten Aussagen treffen. Der Franzose bestätigte lediglich, dass es derzeit nichts anzukündigen gebe. Zugleich deutete er an, dass die Sommerpause "ziemlich arbeitsreich" werden dürfte.

Nach zehn Rennen der Formel-1-Saison 2026 liegt Ocon mit drei Punkten auf Rang 17 der Fahrerwertung. Teamkollege Bearman belegt mit 18 Punkten den 13. Platz und hat den Franzosen bislang sowohl im Qualifying als auch bei den Rennergebnissen deutlich übertroffen.

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