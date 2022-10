Günther Steiner: Haas-Proteste waren Streben nach FIA-Konsistenz

Audio-Player laden

Laut Günther Steiner spiegeln die Proteste seines Haas-Formel-1-Teams gegen die Autos von Fernando Alonso und Sergio Perez nach dem Grand Prix der USA das Streben der FIA nach Konsistenz wider.

Die Proteste wurden ausgelöst, nachdem Kevin Magnussen im Laufe der Saison dreimal die schwarz-orangefarbene Flagge wegen eines Endplattenschadens am Frontflügel erhalten hatte, obwohl das Team der FIA erklärt hatte, dass sich eine flatternde Endplatte aufgrund ihrer Konstruktion nicht vom Auto lösen würde.

In Austin erlitt Perez bereits in der ersten Runde einen Schaden am Frontflügel, der dazu führte, dass die Endplatte kurz darauf abflog. Nachdem Fernando Alonso eine Berührung mit Lance Stroll und eine Berührung mit der Mauer gehabt hatte, war sein rechter Außenspiegel über mehrere Runden hinweg klappernd zu sehen.

Steiner: "Habe es auf niemanden abgesehen"

Haas wandte sich an die Rennleitung, doch es wurde nichts unternommen, und der Spiegel flog schließlich ab. Alonso fuhr weiter und wurde schließlich Siebter. Haas protestierte gegen beide Autos mit der Begründung, sie seien in einem unsicheren Zustand gefahren. Der Protest von Perez wurde abgewiesen, weil die FIA entschied, dass der Flügel nach dem Verlust der Endplatte sicher sei.

Dem Protest von Alonso wurde jedoch stattgegeben, da die FIA anerkannte, dass das Auto nicht hätte fahren dürfen, wenn der Spiegel klapperte und eine potenzielle Gefahr für andere Autos darstellte, aber auch wenn er fehlte und Alonsos Sicht nach hinten beeinträchtigt war.

Steiner: Alonso hätte disqualifiziert werden sollen

"Wenn ein Spiegel fehlt und die Regel besagt, dass man zwei Spiegel haben muss, warum kann man dann sagen, wir hatten einen Unfall und es war nur einer da? Man muss trotzdem zwei haben."

"Manchmal ist es okay, manchmal ist es nicht okay. Wir müssen einen Weg finden, damit es in Ordnung ist oder nicht, dass man weiß, was man tut, und das ist es, was wir versucht haben herauszufinden, ob es konsistent ist oder nicht."

"Zumindest arbeiten wir an der Zukunft. Unserer Meinung nach ist es ziemlich einfach, ohne Spiegel zu fahren, denn in den Regeln steht, dass man zwei Spiegel haben muss. Ich meine, da war ein Spiegel, wie er ihn verloren hat, ist mir eigentlich egal", sagt Steiner.

"Wir haben gesehen, wie er geflattert ist, und dann sollten sie auch ein schwarz-orange Flagge bekommen, und dann ist er auch weggeflogen. Und dann sollte er disqualifiziert werden, weil er keine Sicherheitsausrüstung hat. Das ist dasselbe, wie wenn deine Kopfstütze hochkommt, da musst reinkommen und es wechseln."

Steiner verägert über Situation bei Sergio Perez

In Bezug auf den Perez-Flügel wies Steiner auf eine offensichtliche Anomalie hin: Wenn eine Endplatte erhalten bleibt, kann dies zu einer schwarz-orangen Flagge führen, aber wenn sie kurz nach dem Kontakt wegfliegt, entgeht der Fahrer einer Strafe.

"Beim Frontflügel ist es so, dass er auf zwei Arten gemessen wird. Wenn man ihn verliert, ist man fein raus. Aber wenn er abfällt, aber man sagt, dass er nicht abfällt, ist man nicht fein raus. Das ist der Unterschied."

"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Frontflügel herzustellen, und wir haben uns für eine sichere Art und Weise entschieden, bei der sie überhaupt nicht abfallen. Es ist anscheinend sicherer, ihn abfallen zu lassen, als ihn dranzubehalten."

