Günther Steiner: Heute würde Haas nicht mehr in die Formel 1 einsteigen können

Günther Steiner sagt, dass sein Haas-Team heute nicht in der Lage wäre, in die Formel 1 einzusteigen, da die Serie Fortschritte gemacht hat und es Einwände gegen eine Erweiterung des Starterfeldes gibt.

Mehrere Parteien, darunter das amerikanische Team Andretti, haben ihr Interesse bekundet, als elftes Team in die Formel 1 einzusteigen. FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem ist sehr daran interessiert, das derzeitige Feld von zehn Teams zu erweitern, denn laut bin Sulayem ist es die Pflicht der FIA, sich an das Reglement zu halten, das bis zu 12 Teams zulässt, wobei er auf die Beteiligung von Herstellern aus den USA und China hofft.

"Wir haben einen Vertrag [mit der Formel 1], der besagt, dass wir bis zu 12 Teams haben können. Wir brechen keine Regeln; im Gegenteil, wir halten uns genau an die Regeln", sagt Sulayem.

Steiner: Als Privatier hat man kaum noch Chancen

Doch die 10 bestehenden Formel-1-Teams teilen seine Begeisterung für neue Teilnehmer nicht, da sie ihre Einnahmen mit mehreren Parteien teilen müssen und Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Logistik der Serie haben. Diese Haltung wurde von Michael Andretti mit großer Frustration aufgenommen.

Die Hürde, in die Formel 1 aufgenommen zu werden, wurde in den letzten Jahren dank des Popularitätsbooms der Serie und ihrer Budgetbeschränkung so hoch gelegt, dass Steiner zugibt, dass sein Haas-Team jetzt nicht mehr in der Lage wäre, neu in die Formel 1 einzusteigen.

"Nein, das ist nicht möglich", sagt Steiner in einem exklusiven Interview mit der englischen Edition von Motorsport.com. "Der Sport hat sich so sehr verändert. Wenn man im Moment als Privatier anfängt, würde man nicht mitmachen."

Steiner: An Audi sieht man, wie schwer es geworden ist

Laut Steiner zeigt die Entscheidung von Volkswagen mit der Tochtergesellschaft Audi, sich in das Sauber-Team einzukaufen, anstatt neu anzufangen, wie schwierig es heute ist, bei Null anzufangen: "Der Volkswagen-Konzern ist ziemlich stark. Sie sind lange Zeit Rennen gefahren, sie haben Le Mans gewonnen, ich weiß nicht, wie oft. Sie wissen über den Sport Bescheid, als sie beschlossen, kein neues Team zu gründen, sondern eines zu kaufen."

"Jetzt ist es sehr schwierig, ein neues Team aufzubauen. Und das ist auch ein Risiko. Wenn man ein elftes Team kauft und es nicht schafft, was bedeutet das dann für diesen Sport? Denn wir denken immer: 'Oh, das wird sicher ein Erfolg'. Es könnte aber auch ein Misserfolg sein."

Es wurde diskutiert, dass die 200 Millionen Dollar Verwässerungsschutzgebühr, die ein Neueinsteiger an die anderen Teams zahlen muss, um den Verlust an Preisgeldern auszugleichen, mindestens verdreifacht werden müsste, um den Mehrwert eines Neueinsteigers auf dem derzeitigen Verkäufermarkt der Formel 1 darzustellen.

Steiner: Sollten solide Stabilität nicht gefährden

Auf die Frage, was den Unterschied ausmachen würde, um die FOM zu überzeugen, ein weiteres Team zuzulassen, sagt Steiner: "Ich weiß nicht einmal, was der Unterschied sein würde."

"Gibt es einen so großen Vorteil, dass wir alle glücklich sind, ja zu sagen? Und es wird logistisch immer noch schwierig sein. Wenn es passiert, wird es in vielen anderen Bereichen sehr schwierig werden, auch wenn es für alle einen Vorteil gibt."

"Nur zur Klarstellung: Die Teams können keine Entscheidung treffen. Wir haben in diesem Prozess kein Stimmrecht. Es sind die FOM und die FIA, die entscheiden, was hier passiert. Wir haben im Moment 10 sehr starke Teams. Wir müssen immer wieder abwägen, was wir für einen kleinen Aufschwung riskieren wollen, anstatt es stabil zu halten."

"Es hat keinen Sinn, sieben Teams zu haben, die nicht sicher sind, anstatt 10 sehr solide Teams zu haben. Ich denke, es geht nicht nur um Geld. Die 10 Teams, die hier sind, haben viel Geld in den Sport investiert und ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist, also sollten sie jetzt einen Vorteil haben. Es geht nicht um Andretti, es geht um 11 Teams."

Steiner: Jeder wäre jetzt glücklich, in der Formel 1 zu sein

Auf die Frage nach dem in die Höhe geschossenen Wert der Formel-1-Teams, der die Entscheidung des Besitzers Gene Haas rechtfertigte, in den gefährlichen Zeiten von Rich Energy und Uralkali an dem Team festzuhalten, sagt Steiner: "Wer könnte nicht glücklich sein, wenn er sich mit dem Team zufrieden gibt? Wer könnte nicht glücklich darüber sein, was die Formel 1 erreicht hat?"

"Wer hätte vor fünf Jahren sehen können, wo die Formel 1 in fünf Jahren stehen würde? Jeder hätte für die Hälfte von dem hier unterschrieben. Wir waren immer in einer guten Position, aber jetzt sind wir in einer sehr guten Position. Was die FOM und Stefano [Domenicali, Formel-1-CEO] tun... dieser Sport ist so populär wie nie zuvor. Eines von 10 Formel-1-Teams zu haben, ist im Moment ein guter Platz."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.