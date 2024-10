Günther Steiner: Ich hätte schon viel früher auf Lando Norris gesetzt

Was, wenn am Ende eine Handvoll Punkte zum WM-Titel für Lando Norris fehlen? Würde sich McLaren dann nicht darüber ärgern, den britischen Rennfahrer nicht schon eher in der Saison 2024 zur Nummer eins bestellt zu haben? Deshalb sagt der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner: "Ich hätte das gemacht."

Im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" erklärt Steiner seine Haltung: "Natürlich versuche ich nicht, Andrea Stella zu sagen, was er tun soll. Aber ich sehe es immer so: Wenn du als Team die Möglichkeit hast, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen, dann spielt es logischerweise keine Rolle, wer Erster und wer Zweiter wird. Aber wenn du in einem Jahr eben die Chance hast, beide WM-Titel zu holen, dann musst du es meiner Meinung nach versuchen."

Entscheidend sei, den zweiten Fahrer in diese Mission einzubinden, sagt Steiner weiter. Oscar Piastri müsse sich in einer solchen Diskussion abgeholt fühlen.

"Oscar ist noch ein junger Mann in seiner zweiten Saison. [Man sollte ihm sagen:] 'Deine Zeit wird kommen. Wir werden dich unterstützen, wenn du in den kommenden Jahren in einer ähnlichen Position bist.' Und selbst wenn er nicht zustimmt: Ein Team ist immer größer als eine Einzelperson", meint Steiner.

Doch das sei leichter gesagt als umgesetzt. "Das weiß ich schon. Es wird für gewisse Spannungen sorgen. Denn Oscar kommt sicherlich nicht fröhlich aus der Besprechung, wenn man ihm gerade gesagt hat: 'Du darfst nicht gewinnen.' Oder: 'Du musst deinen Teamkollegen vorbeilassen.' Aber manchmal entsteht Erfolg aus Unzufriedenheit. Und alles hat seinen Preis."

"Aber wie enttäuschend wäre es bitteschön, wenn Lando nicht Weltmeister wird für McLaren? Ich sehe das als ein großes Ziel für die Hunderte von Leuten, die bei McLaren arbeiten. Und nur weil ein Teammitglied nicht bereit war, etwas aufzugeben, deshalb gewinnt das Team nicht die WM? Dann sind Hunderte unzufrieden mit dir. Auch das muss man bedenken."

Zumal die Bedeutung der Fahrerwertung heute größer sei als früher, wie Steiner ergänzt: "Damals haben die Hersteller die Rennserie getragen und der Konstrukteurstitel war wichtiger. Jetzt ist es eher 50:50, weil sich die Formel 1 weiterentwickelt hat. Die Fahrer haben inzwischen eine größere Sichtbarkeit und sind jetzt wieder die Helden. Deshalb wäre es sehr wichtig, dass ein McLaren-Fahrer die WM gewinnt."

Steiner glaubt: Verstappen ist besser als Norris

Der große Gegner aber ist Max Verstappen, den Steiner für den derzeit "besten" Formel-1-Fahrer hält. Begründung: "Er ist jung, er ist sehr erfolgshungrig, er ist ein Racer und sehr talentiert. All das zusammen."

"Aber das könnte man alles auch von Lewis Hamilton sagen, der sieben Titel gewonnen hat. Lewis ist sicherlich ein fantastischer Fahrer, aber hat er den gleichen Erfolgshunger wie Max? Ich weiß es nicht", sagt Steiner.

"Vielleicht tickt Max in fünf Jahren auch anders. Wir sehen ja derzeit schon nicht mehr den Max von vor vier, fünf Jahren. Er fährt berechnender."

Macht ihn das im Direktvergleich zu Norris besser? Steiner bejaht und erklärt: "Rein vom Talent her ist Lando ähnlich stark. Aber ist er so aggressiv, so erfolgshungrig? Würde er all das tun, was Max tut, um zu gewinnen? Das sind dann die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Wenn wir also vom kompletten Rennfahrer sprechen, dann ist in meinen Augen derzeit Max der Beste."