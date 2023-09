Günther Steiner: Magnussen hat "nicht die beste Phase seiner Karriere"

Haas-Teamchef Günther Steiner betont, dass die Weiterverpflichtung von Kevin Magnussen für die Formel-1-Saison 2024 keine sentimentale Entscheidung war. Der Däne erlebt derzeit eine schwierige Zeit und hat deutlich das Nachsehen gegen seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg. Und obwohl er sportlich bislang nicht überzeugen konnte, wurde er in der Vorwoche für 2024 bestätigt.

Als Steiner daraufhin mit der These konfrontiert wird, dass es sich dabei um eine sentimentale und keine sportliche Entscheidung handelt, winkt er ab: "Denkst du, dass ich sentimental bin? Nein, das hat damit nichts zu tun", sagt der Südtiroler.

Er erklärt die Entscheidung für den langjährigen Haas-Piloten, der auch 2022 schon gegen Mick Schumacher zumindest im Rennen einige Probleme hatte: "Kevin hat offensichtlich im Moment nicht die beste Phase seiner Karriere, aber ich denke, wir performen alle manchmal nicht."

Bei Haas verstehe man, was derzeit mit Magnussen los ist, der sechs der vergangenen sieben Qualifying-Duelle gegen Hülkenberg verloren hat. "Er hat kein Vertrauen in das Auto. Er ist gerade in einer schlechten Position, aber er lässt sich davon nicht unterkriegen. Und ich denke, dass uns ein Fahrerwechsel im Moment nicht besser machen würde."

Das sieht man an Nico Hülkenberg, der laut Steiner "einen fantastischen Job macht" und von dem das Team "baff" ist, wie er seine derzeitigen Leistungen hinlegt. Regelmäßig kommt der Deutsche mit dem Haas in Q3, doch im Rennen in die Punkte fuhr auch er nur einmal: beim dritten Saisonlauf in Australien.

Steiner glaubt an Magnussen

Doch Steiner ist überzeugt, dass man auch mit Magnussen wieder in die Spur finden wird: "Wenn wir das Auto erst einmal nach Kevins Geschmack haben, der ein stabiles Auto braucht, dann wird er auch wieder da sein. Und darum halten wir auch an ihm fest, weil wir an ihn glauben."

Ein klein wenig spielt aber auch der Fakt mit rein, dass Magnussen mit Haas seit Jahren durch schwierige Phasen geht und auch wieder einsprang, als man nach dem Aus von Nikita Masepin einen neuen Fahrer suchte.

"Er war bei uns, als wir schwierige Tage hatten, und manchmal darf man bei solchen Dingen nicht überreagieren", betont Steiner. "Wir möchten ihm eine Chance geben und glauben an ihn. Mit Nostalgie hat das nichts zu tun. Und auch nicht mit Sentimentalität."

Hülkenberg verpflichtet: "Gottseidank"

Und während Magnussen 2023 große Probleme hat, scheint sein Teamkollege Nico Hülkenberg die Formel-1-Auszeit gut verkraftet zu haben. Der Deutsche hat teamintern klar die Oberhand und mit neun zu zwei auch mehr Punkte als Magnussen geholt.

Vor allem das Qualifying-Duell führt er mit 10:3 recht deutlich an und stellte den Haas dabei schon sechs Mal in Q3 - Magnussen nur einmal.

Damit hat Hülkenberg die Entscheidung, ihn für Mick Schumacher ins Auto zu setzen, gerechtfertigt, findet Steiner. "Ich war sehr zufrieden damit, was er geleistet hat. Und ich habe mir dann gesagt: 'Gottseidank haben wir das gemacht'", hält er die Verpflichtung des Deutschen für richtig.

Das konnte er aber schon früh erkennen: "Ich konnte sehen, dass er es immer noch drauf hat. Der einzige Zweifel bei Nico war: Kommt er so stark zurück wie früher? Er hatte drei Jahre keinen Stammplatz. Wie lange braucht er, um zurückzukommen? Aber er war sofort wieder da", lobt er.

"Er war motiviert und ist es immer noch, und das ist einfach fantastisch", sagt er. "Manchmal passieren auch gute Dinge, nicht nur schlechte."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.