Günther Steiner: Man hat uns beim Thema Überholen nicht zugehört

Haas-Teamchef Günther Steiner mahnt, dass die Formel 1 den Mangel an Überholmanövern in den Rennen dieser Saison nicht "wegschieben" könne, nachdem auch am Baku-Wochenende wieder relativ wenig überholt wurde.

Mehrere Fahrer machten dafür die verkürzte DRS-Zone auf der Start-Ziel-Geraden verantwortlich. Unabhängig davon betonten viele von ihn auch, dass es wieder schwieriger geworden sei, anderen zu folgen, da die Teams ihre Aero-Pakete im Rahmen des Anfang 2022 eingeführten Reglements weiterentwickelt haben.

"Ich glaube, wir waren eine der ersten, die etwas gesagt haben", entgegnet Steiner auf die Frage, ob es schwieriger geworden ist, zu folgen. "Unsere Fahrer haben sich nämlich ziemlich beschwert und gesagt, dass es schlimmer ist als beim 2022er-Auto, und uns wurde gesagt, dass es hauptsächlich an unserem Auto liegt."

Hat die Regeländerung am Ende nichts gebracht?

"Aber ich glaube, dass jetzt alle auf den Zug aufspringen und sagen, es sei schwieriger. Am Anfang standen wir alleine da, als wir es erwähnten, und sie sagten tatsächlich, dass es nur ein oder zwei Teams gibt, die mehr Schwierigkeiten haben, weil sie vielleicht in die falsche Richtung entwickelt haben", so Steiner.

Doch der Haas-Teamchef urteilt: "Mit dieser Regeländerung im vergangenen Jahr ist es generell nicht besser geworden. Und dann ist die andere Sache, dass wir die DRS-Zonen verkürzen. Ich habe versucht, herauszufinden, warum wir das tun."

"Ich habe immer noch keine Antwort gefunden, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, warum das beschlossen wurde, denn ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Das ist meine Meinung. Wenn mir jemand erklärt, warum es gefährlich ist, bin ich bereit zuzuhören, aber ich habe nie eine Antwort darauf bekommen."

Statt die DRS-Zonen zu verkürzen und das Überholen zusätzlich zu erschweren, sollte sich der Sport aus Steiners Sicht besser damit beschäftigen, warum sich die neuen Regeln in diesem Punkt bisher weniger als erwartet bewährt haben.

Günther Steiner: Der Abtrieb ist ein Schlüsselfaktor

"Wir müssen uns ansehen, warum das Überholen schwieriger ist. Vielleicht hat es mit der Änderung des Unterbodens vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr zu tun", grübelt er. "Vielleicht liegt es auch nur daran, dass jetzt alle mehr Abtrieb haben, was es immer schwieriger macht, zu folgen. Es könnte eine Kombination sein."

"Aber natürlich muss es auf den Tisch kommen und darüber gesprochen werden", so Steiner. "Man darf nicht versuchen, es wegzuschieben, als ob nichts passiert wäre."

Auf die Frage, ob es unvermeidlich sei, dass das Folgen schwieriger wird, da die Teams ihre Pakete weiterentwickeln, bestätigt Steiner: "Wir wissen das aus der Vergangenheit. Man entwickelt sich immer weiter und wenn man versucht, mehr Abtrieb zu finden, schadet das immer den Leuten, die dahinter fahren."

"Die Aerodynamiker machen ihren Job, um die Autos schneller zu machen, was bedeutet, dass sie mehr Abtrieb finden. Sie machen sich keine Gedanken darüber, ob man nicht folgen kann, denn wenn man langsam ist, überholt man sowieso nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.