Günther Steiner: Masepin "nicht nur ein trübseliger junger Mann"

Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, dass das in Spielberg veröffentlichte "Masespin"-Video zeigen sollte, dass Nikita Masepin nicht der "trübselige junge Mann" sei, für den ihn viele halten. Der Russe hatte in Österreich ein Video hochgeladen, in dem er ein Geschenk von Teamchef Steiner bekommt: einen Kreisel, den er lieber drehen soll als das Auto.

Obwohl der Scherz auf seine Kosten ging, konnte sich Masepin darüber gut amüsieren. Steiner sieht das als Beweis, dass einige Leute einen falschen Eindruck von seinem Piloten haben: "Er hat sich nicht unwohl damit gefühlt. Er war ziemlich glücklich. Es gibt auch einen glücklichen Nikita Masepin."

"Er ist nicht dieses unglückliche Kind, für das ihr ihn alle haltet - dieser trübselige junge Mann. Er hat einen guten Humor", betont der Südtiroler.

Das wollte das Team, das diese Idee gemeinsam hatte, mit dem Video zeigen. "Es sollte ein wenig lustiger sein. Wir können hier auch lustig sein", sagt er. Steiner weiß, dass Masepin in den sozialen Medien - auch selbstverschuldet - nicht immer gut wegkommt. "Er hat sich an den Sturm in den sozialen Medien gewöhnt."

Doch wo es schlechte Seiten gibt, könne es auch gute Seiten geben. "Das haben wir versucht, zu unserem Vorteil zu nutzen, um von den ganzen Schwarzmalern wegzukommen", so der Teamchef. "Es war eine Idee des Teams, das für ihn zu tun. Und dann haben wir es einfach gemacht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.