Günther Steiner: So würde er mehr Formel-1-Sprints unterstützen

Mit sechs Rennen wird die Anzahl der Sprintwochenenden im kommenden Formel-1-Jahr verdoppelt werden. Für Haas-Teamchef Günther Steiner muss das aber nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Er könnte sich auch noch deutlich mehr Sprintrennen vorstellen, wenn man dafür noch etwas am Format schraubt.

"Ich bin für mehr Sprints, da sie das Rennwochenende interessanter machen, indem wir das Qualifying am Freitag haben", sagt der Südtiroler. Aktuell finden am Freitag lediglich zwei 60-minütige Trainingssessions statt, von denen Steiner kein Fan ist: "Das Freie Training besitzt für keinen einen wirklichen Mehrwert."

Daher würde er auch das dritte Training am Samstagmorgen streichen und das Format umwerfen: "Was mir noch besser gefallen würde, wäre ein Qualifying für den Sprint am Freitag und ein Qualifying für das Hauptrennen am Samstagmorgen", so Steiner.

Das heißt, dass Steiner beide Events unabhängig voneinander laufen lassen würde: Am Freitag ein Training und das Qualifying für den Sprint, dessen Ergebnis demnach nicht mehr ausschlaggebend für die Grand-Prix-Aufstellung wäre.

Am Samstag würde zunächst das Qualifying für den Grand Prix stattfinden, bevor es in den Sprint geht. Am Sonntag wäre wie üblich nur das Rennen.

An diesem Wochenende in Brasilien findet das dritte und letzte Sprintrennen der Saison 2022 statt.

